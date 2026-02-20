¿Por qué Trump ordenó desclasificar archivos sobre ovnis y extraterrestres?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves 19 de febrero una medida sin precedentes al confirmar que procederá con la desclasificación masiva de informes relacionados con ovnis y vida extraterrestre, una decisión que llega en medio de un debate sobre la presencia de vida no humana en nuestro planeta.

"En vista del gran interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes. ¡Que Dios bendiga a América!", publicó en su cuenta de Truth Social @realDonaldTrump.

La acción involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales, y busca transparentar información que durante décadas ha generado especulación sobre fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre, según amplió el mandatario.

Trump criticó las declaraciones de Obama

Esta iniciativa surgió como respuesta directa a los comentarios realizados recientemente por el expresidente Barack Obama, quien en una entrevista dejó entrever la veracidad de la existencia de vida fuera de la Tierra al sugerir que los extraterrestres son "reales". Este cruce de declaraciones entre ambos mandatarios ha servido de catalizador para que la actual administración decida abrir los archivos del Pentágono.

"No los mantienen en el Área 51. No existe ninguna instalación subterránea a menos que exista una enorme conspiración y se la hayan ocultado al presidente de los Estados Unidos", dijo Obama en el podcast de Brian Tyler Cohen.

Mientras, Trump dijo que Obama ofreció información clasificada al sugerir que los extraterrestres son reales, calificando sus comentarios de "gran error". "Reveló información clasificada. No debió haberlo hecho. No sé si son reales o no. Lo que sí puedo decirte es que reveló información clasificada. Cometió un grave error", dijo el presidente estadounidense a Fox News.

Avistamiento de Ovni capturado por Estados Unidos. Departamento de Defensa de EE.UU.

El expresidente posteriormente precisó en Instagram que durante su presidencia no vio "pruebas" de contacto con extraterrestres, aunque señaló que, dado lo vasto del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.

