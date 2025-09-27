Tragedia en India: estampida durante mitin político deja al menos 36 muertos

El evento electoral del actor y político Vijay terminó en un suceso fatal. Entre las víctimas se encuentran ocho niños

Al menos 36 personas, incluyendo ocho niños y 16 mujeres, murieron este sábado en una trágica estampida ocurrida durante un mitin electoral en Tamil Nadu, India. El evento masivo era encabezado por el popular actor y ahora político, Vijay, y derivó en caos cuando una multitud se abalanzó sobre las barreras de seguridad.

¿Qué ocasionó la mortal estampida?

El caos se desató cuando parte de la multitud, en su afán por ver de cerca al actor Vijay, se abalanzó sobre las barreras de contención, según reportes del medio The Hindustan Times. El actor, quien recién había comenzado su discurso, tuvo que suspender su intervención de forma inmediata ante la emergencia que se desarrollaba entre sus seguidores. Miles de civiles se habían aglomerado para el rally político.

El ministro jefe del estado, M.K. Stalin, confirmó la cifra de 36 fallecidos y expresó su "profunda tristeza" por lo ocurrido. Previamente, el legislador V. Senthilbalaji había informado de un saldo inicial de 31 víctimas y 58 heridos, quienes fueron rápidamente trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Esta tragedia vuelve a poner en evidencia las serias deficiencias en la gestión y control de eventos masivos en India, donde las grandes aglomeraciones con frecuencia derivan en episodios fatales con múltiples víctimas.

No es un hecho aislado. En enero pasado, 30 personas murieron y decenas resultaron heridas en circunstancias similares durante la festividad religiosa Kumbh Mela. Asimismo, en julio de 2024, el país vivió un luto similar cuando 121 personas fallecieron en otra estampida en Uttar Pradesh, también durante un encuentro religioso multitudinario.

