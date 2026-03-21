Tragedia en Corea del Sur: 14 fallecidos por incendio en fábrica

El hecho también ha dejado 59 heridos; equipos de emergencia lucharon contra el fuego durante varias horas

Un helicóptero de extinción de incendios arroja agua para sofocar un incendio en una fábrica de autopartes en Daejeon, el viernes 20 de marzo de 2026.

Catorce personas murieron en un incendio en una fábrica de piezas de automóviles en Corea del Sur, que también dejó 59 heridos, informaron las autoridades a la AFP este sábado 21 de marzo, actualizando un balance anterior de 11 fallecidos.

En un primer momento, los equipos de bomberos no pudieron entrar en la planta, ubicada en la ciudad central de Daejeon, para buscar sobrevivientes debido al riesgo de colapso del edificio.

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El socorro también se vio dificultado por la presencia de sodio almacenado en el lugar, que puede explotar si se manipula de forma inadecuada, según la agencia surcoreana Yonhap.

Alrededor de 170 trabajadores se encontraban en la planta cuando se declaró el incendio hacia las 04:00 GMT del viernes 20 de marzo, según Yonhap.

"Podemos confirmar que el número de fallecidos aumentó a 14, y no hay personas reportadas como desaparecidas", declaró a la AFP un funcionario del Ministerio del Interior encargado de incendios y otros desastres.

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Incendio en Corea del Sur: ¿cuál fue la causa?

Las autoridades no precisaron aún la causa del incendio, que se propagó rápidamente. Un testigo declaró haber escuchado una explosión.

En imágenes difundidas por Yonhap, se podía ver a los bomberos lanzando agua sobre el lugar desde grúas, mientras una espesa columna de humo negro cubría el cielo. El incendio fue extinguido este sábado.

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El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, visitó el lugar y se reunió con las familias de las víctimas, prometiendo brindar pleno apoyo a los afectados y a sus allegados, informó Yonhap.

"El gobierno investigará a fondo la causa del incidente y adoptará medidas fundamentales para evitar tragedias de este tipo", escribió Lee en X.

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