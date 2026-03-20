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incendio en Corea del Sur
Un incendio sucedido este viernes en una planta de componentes automotrices en la ciudad surcoreana de Daejeon.EFE

Incendio masivo en Corea del Sur: Al menos 50 heridos en fábrica automotriz

La mayoría de las víctimas se encuentra en estado crítico; el Gobierno emite alerta nacional para contener las llamas

Al menos 50 personas resultaron heridas, 35 de ellas de gravedad, en un incendio sucedido este viernes 20 de marzo de 2026, en una planta de componentes automotrices en la ciudad surcoreana de Daejeon (centro del país), según informó la agencia de noticias Yonhap.

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La Agencia Nacional de Bomberos emitió una orden de movilización a nivel estatal al considerar que la magnitud del incendio supera la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

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El primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, dio instrucciones al Ministerio del Interior y a la agencia de bomberos para que utilizaran todo el equipo y el personal disponibles para rescatar a las personas y extinguir el incendio, según informó su oficina, citada por Yonhap.

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El jefe del Ejecutivo también ordenó al Gobierno metropolitano de Daejeon y a la policía aplicar medidas de control del tráfico y evacuación para evitar nuevos daños.

Se desconoce de momento qué causó el incendio, que está bajo investigación.

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