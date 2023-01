Una ola de frío no solo azota por estos días a la parte norte de Europa, sino a otros países del mundo con temperaturas muy bajas, inclusive con personas fallecidas.

Probablemente esta será una de las semanas más frías del año en España, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha subrayado que, no obstante, no se cumplen los requisitos para calificar la situación de ola de frío.

Baleares tiene aviso naranja por fenómenos costeros adversos con olas de 4-5 metros, y nivel amarillo por nieve en la sierra de la Tramontana (Mallorca) y por mínimas de 1-2 grados bajo cero en las Islas de Ibiza y Mallorca.

El valle prealpino de Sägitalsee, en el cantón central suizo de Berna, registra una temperatura de 42,3 grados bajo cero, la más baja nunca antes medida en el país, informó ayer la televisión nacional RTS.

El récord supera los 41,8 grados bajo cero registrados en 1987 en el valle de Brevina del cantón de Neuchatel (noroeste), considerada por ahora la temperatura más baja de la que se tienen datos en Suiza.

Sin embargo, el récord podría no ser homologado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), con sede en Ginebra, ya que la medición no fue llevada a cabo por MeteoSuisse, la agencia nacional del sector, sino por un particular.

El temporal de lluvia y nieve que atraviesa Italia obligó ayer a cerrar escuelas y carreteras en varias zonas del país, mientras aumentan las medidas para proteger a las personas sin hogar por la ola de frío y después de que un sintecho fuese encontrado muerto en la Estación Central de tren Milán (norte), donde dormía.

Con la muerte de Younus Gueye, de 52 años y originario de Senegal, son ya tres los fallecidos a causa del frío en Milán en el último mes, según los medios locales, mientras en Roma se ha instalado una carpa en el antiguo matadero del céntrico barrio de Testaccio con capacidad para 60 personas en situación de fragilidad.

Las copiosas nevadas de las últimas horas en el centro-norte del país mantienen en alerta naranja dos regiones, Emilia Romaña y Las Marcas, mientras que en alerta amarilla se encuentran Veneto, Lombardía, Piamonte, Friuli Venezia Giulia (norte), Toscana, Umbria (centro) y Campania (sur).

El cierre de escuelas ha llegado hasta Basilicata (sur), donde al menos 22 localidades no han abierto ayer sus colegios tras registrar intensas nevadas, en tanto que en Emilia Romaña los bomberos han tenido que realizar más de 200 intervenciones y en Pesaro (Las Marcas) se ha activado la alarma por la crecida del río Foglia.

Las inclemencias del tiempo han dejado también algunas imágenes espectaculares, como un doble arco iris en la isla de Capri (sur) que ha llenado el paseo marítimo de curiosos y turistas aún más de lo habitual en estas fechas.

Mientras tanto, en Afganistán al menos 104 personas han muerto por la virulenta ola de frío e inundaciones súbitas en las dos últimas semanas, afirmaron ayer las autoridades del Gobierno interino de los talibanes, cuya decisión de prohibir a las mujeres trabajar en ONG ha sido criticada por dejar a millones de afganos desprotegidos.

“Según los datos del Ministerio de Gestión de Desastres, desde el pasado 10 de enero han muerto 104 personas en 15 provincias, 50 casas han resultado completa o parcialmente destruidas”, dijo el portavoz del Ministerio, Janan Sayeq.

La fuente indicó que las bajas temperaturas, con mínimas que han rozado los -20 grados y cubierto de nieve buena parte del país incluyendo la capital, provocaron también el fallecimiento de unas 70.000 cabezas de ganado.

Solo este ,lunes 23 de enero en la provincia de Badakhshan, el Ministerio de Salud Pública afgano contabilizó 17 muertes debido al frío y a enfermedades respiratorias en apenas 24 horas.

Los talibanes, que se hicieron con el control de Afganistán en agosto de 2021, afirmaron que han enviado equipos de ayuda a las zonas más afectadas en coordinación con organizaciones gubernamentales y ONG. Sayeq señaló que 40.000 familias han recibido ayuda en el último mes por las afectaciones por el clima.