Temor mundial por una guerra en Líbano: ministros del G7 piden evitar violencia

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, organizó el 4 de julio una reunión con sus homólogos del grupo del G7, del que Italia es presidente de turno, para abordar el delicado momento en Oriente Medio y pidieron que se evite cualquier gesto que pueda favorecer una nueva escalada.

(Sigue leyendo: ¿Quién es alias El Puerco, asesinado en el Hospital General Manta del IESS? )

Exministro de Venezuela: "La razia es contra la clase popular" Leer más

"Junto con nuestros socios, hemos expresado una gran preocupación por los recientes acontecimientos que amenazan con provocar una regionalización de la crisis, empezando por el Líbano", expresó en una nota Tajani tras la reunión.

Asimismo, los ministros de Exteriores del G7 - integrado por Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Canadá y Japón - invitaron "a las partes interesadas a desistir de cualquier iniciativa que pueda obstaculizar el camino del diálogo y la moderación y favorecer una nueva escalada”.

“Al reafirmar nuestro apoyo al Plan Biden, reiteramos el carácter prioritario de una conclusión favorable de las negociaciones sobre el alto el fuego en Gaza y sobre la liberación de los rehenes, y confirmamos nuestro compromiso de intensificar la asistencia humanitaria a las poblaciones de la Franja también en el ámbito de Alimentos para Gaza”, continuó Tajani.

RELACIONADAS Cancillería recomienda a ecuatorianos en el Líbano abandonar el país de inmediato

La 50ª Cumbre del G7 reúne a los líderes del Grupo de los siete Estados miembros en el complejo de Borgo Egnazia. EFE

Varios países piden a sus ciudadanos que abandonen el Líbano

España, Francia, el Reino Unido, Canadá, Australia, Suecia y Jordania, entre otros, han pedido a sus ciudadanos en el Líbano que abandonen el país "lo antes posible" ante el riesgo de una escalada en Oriente Medio, a la espera de un posible inminente ataque de Irán y del grupo chií libanés Hizbulá contra Israel.

(Te puede interesar: ¿Cómo es el billete de un dólar que vale una fortuna? )

Ilusión y miedo en migrantes venezolanos en México Leer más

La Embajada de España en Beirut recomendó el 3 de julio a través de su cuenta de X no viajar al Líbano "en la situación actual" y ante las anulaciones de vuelos aconsejó a los españoles que se encuentren en el país, especialmente si su estancia es temporal, que lo abandonen "utilizando los medios comerciales existentes".

En la misma línea, el Gobierno británico urgió ayer a sus nacionales que todavía se encuentran en el Líbano que salgan ahora mientras haya vías comerciales para hacerlo ya que la situación de seguridad puede "deteriorarse rápidamente".

En los últimos días, varias aerolíneas han suspendido o aplazado sus vuelos desde y hacia el Líbano debido a la escalada de tensión derivada del bombardeo israelí en Beirut que mató al máximo comandante militar de Hizbulá, Fuad Shukr, y al asesinato atribuido a Israel en Teherán del jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh.

Libaneses desplazados que regresaron a su aldea para asistir al funeral de un militante de Hezbolá. EFE

Otros países occidentales como Canadá, Australia y Suecia -que cerró su embajada en Beirut- también pidieron a sus ciudadanos que evacuen el Líbano, un país que tan solo cuenta con un aeropuerto para vuelos comerciales, el de la capital, y que hace frontera con Israel y Siria.

(Te invitamos a leer: El camote, vía de fuga para maiceros )

Colombia: Petro llega a la mitad de su mandato entre aciertos y polémicas Leer más

Jordania ha sido el único país árabe que ha pedido a sus nacionales que "abandonen el territorio libanés lo antes posible", al tiempo que ha advertido de que una escalada afectaría en gran parte su propio país, que se encuentra en la línea de tiro entre Israel e Irán.

La embajada de Estados Unidos en Beirut, por su parte, no pidió explícitamente a sus nacionales que abandonen el país pero sí animó "a quienes deseen salir del Líbano a que reserven cualquier billete disponible, incluso si el vuelo no sale inmediatamente o no sigue la ruta que eligieron como primera opción".

Para leer contenido de calidad, SUSCRÍBETE AQUÍ