¿Qué pasó en el mundo el 24 de noviembre del 2024?

El panorama electoral se mueve en Europa, con los resultados de un referéndum y la primera vuelta de comicios en Rumania. Además, España está consternada por el colapso de una infraestructura que estaba siendo limpiada por un voluntario. Esta y otras noticias a continuación:

Hizbulá lanza decenas de cohetes contra bases militares de Israel Leer más

España: Muere voluntario tras derrumbe en Massanassa

Un operario que estaba realizando tareas de limpieza en un colegio que quedó dañado por el temporal que azotó Valencia (España) hace casi un mes ha fallecido este domingo tras el derrumbe de parte del tejado del centro educativo, según informó este domingo la policía.

Los hechos han tenido lugar en el colegio Lluís Vives del pueblo de Massanassa (Valencia), un edificio que quedó muy deteriorado por la fuerza del agua. Por su parte, el president del Gobierno regional valenciano, Carlos Mazón, ha convocado una reunión de urgencia en el Palau de la Generalitat.

"Un accidente que no puede volver a ocurrir", ha afirmado el president en su cuenta de X, en un mensaje en el que ha transmitido el "más sentido pésame a la familia del operario fallecido".

- Bomberos en la zona que ha colapsado en el colegio Lluís Vives de Massanassa (Valencia). Ana Escobar / EFE

Pakistán: Revueltas por marcha de opositores

Las autoridades de la capital de Pakistán, Islamabad, han ordenado su cierre y han desplegado miles de efectivos de las fuerzas de seguridad y han bloqueado las carreteras, ante una marcha de protesta prevista para este domingo por el partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), del encarcelado ex primer ministro Imran Khan.

"Alrededor de 29.000 efectivos de seguridad de la policía de Islamabad, la provincia de Punjab y otras regiones, Rangers y la Policía Fronteriza han sido desplegados para garantizar la la seguridad de Islamabad", dijo a EFE Taqi Jawad, portavoz de la policía capitalina.

La convocatoria denominada "la última oportunidad" ha atraído a los seguidores del carismático líder para exigir la liberación de los opositores presos, especialmente la de Khan.

Policía arresta a manifestante. A. HUSSAIN / EFE

Causas judiciales de Trump, a punto de desvanecerse tras su contundente triunfo Leer más

Rumania: Se cierran las elecciones, con proyección a victoria socialdemócrata

Con el cierre de los colegios electorales en Rumanía concluyó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que, según lo pronósticos a pie de urna, el actual primer ministro, Marcel Ciolacu, se impuso con el 25 % de los votos.

El Instituto CIRA-Avangarde predice en su sondeo a pie de urna que Ciolacu podría hacerse con el 25 % de los votos, seguido por la liberal-conservadora Elena Lasconi (18 %), el independiente Calin Georgescu (16 %), el ultraderechista George Simion (15 %) y el liberal Nicolae Ciuca (14 %).

Suiza: Basilea decide en referéndum no recortar los gastos para organizar Eurovisión en 2025

Los ciudadanos de Basilea decidieron este domingo en referéndum autorizar que las autoridades locales soliciten un crédito de 37,4 millones de francos (40 millones de euros) para organizar el próximo año el Festival de Eurovisión, después de que un grupo ultraconservador lograra someter a consulta esa medida por alegar que el certamen promovía valores contrarios al cristianismo.

Elecciones en Rumania. ROBERT GHEMENT / EFE

Filipinas: Elevan la seguridad del presidente tras la supuesta amenaza de la vicepresidenta

Las autoridades filipinas calificaron este domingo de asunto de seguridad nacional la supuesta amenaza de muerte de la vicepresidenta, Sara Duterte, contra el presidente, Ferdinand Marcos Jr.

Según el canal filipino ABS-CBN, la vicepresidenta afirmó ayer en una comparecencia que había contratado a alguien para matar al jefe del Estado, a la primera dama, Liza Araneta, y al presidente del Parlamento, Martin Romualdez, en caso de que ella fuera asesinada.

"Le dije que si me matan, él debería matar a BBM (Marcos), Liza Araneta y Martin Romualdez. No es broma. No es broma", manifestó Duterte.

Tras las declaraciones, el equipo de seguridad del presidente afirmó el sábado que elevó los protocolos de seguridad para proteger al jefe del Estado y su entorno.

Presidente y vicepresidenta de Filipinas, cuando fueron electos en 2022. EFE

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!