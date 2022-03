Un Squirtle, el peculiar regalo del Kiyoshi Odawara a Gabril Boric

Chile tiene nuevo presidente. Se trata de Gabriel Boric, un líder de izquierda de 36 años, que llega al palacio de La Moneda en medio de un país polarizado y en búsqueda de reformas sociales y políticas.

Lo que también ha rondado su ascenso al mandato son unos cuantos peculiares sucesos que se han viralizado en redes sociales. Te mencionamos unos cuantos que pusieron la cereza a este evento.

EL REGALO DE UN MINISTRO JAPONÉS

Kiyoshi Odawara, ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, viajó hasta Chile esta semana y se ha reunido con el nuevo mandatario. En dicha reunión el funcionario nipón le hizo entrega de un peculiar regalo: un Squirtle.

Gracias al Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Kiyoshi Odawara, por este Squirtle! pic.twitter.com/gJVYRIPe53 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 10, 2022

En un video publicado por el propio Boric, se puede ver como el ahora presidente chileno le quita la enviltura entusiasmado a una caja que contenía una 'pokebola' con este personaje, el cual es su Pokémon favorito.

"Gracias al Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Kiyoshi Odawara, por este Squirtle!", escribió Boric en la publiación junto al video.

Un Squirtle, conocido como Zenigame en Japón, es una especie de Pokémon de la franquicia Pokémon de Nintendo y Game Freak. Su nombre proviene de las palabras en inglés squirt (disparar un chorro de agua, aunque también es una forma de referirse a alguien que es pequeño en comparación con los demás) y turtle (tortuga).

¿PHOTOSHOP EN LA FOTO OFICIAL?

Tanto las etiquetas Boric como Chile se hicieron tendencia en redes sociales durante la jornada. Entre la ola de publicaciones realizadas en el marco de la posesión presidencial, se colaban algunas señalando el presunto abuso de retoque digital en la foto oficial del mandatario.

"Que grosero el uso de filtros y del Photoshop en la foto oficial de Gabriel Boric, en lo personal encuentro que era totalmente innecesario, pero bueno, es la extrema izquierda y ellos viven del engaño", escribió un usuario.

Otros comentarios también se sumaron: "La foto oficial del Presidente Boric se me hace un poco a la Mona Lisa, a veces pareciera sonreirte, giro la vuelvo a ver y te mira neutro, cierras los ojos y te observa con algo de asco", dice Jonathan Troncoso en Twitter.

La foto oficial del Presidente Boric se me hace un poco a la Mona Lisa, a veces pareciera sonreirte, giro la vuelvo a ver y te mira neutro, cierras los ojos y te observa con algo de asco jajaja #Seguimos https://t.co/TXVSZ69Wrg — Jonathan Troncoso (@_jtroncoso) March 11, 2022

Los memes tampoco faltaron...

No se por que dicen que le pusieron Photoshop a la foto de Boric, yo lo veo re bien pic.twitter.com/KBQtxlrPQj — pinochikita (@Pinochiquita) March 11, 2022

EL PRIMER "PERRO DE LA REPÚBLICA"

A la par de Boric, Brownie -su mascota- también escaló a grado presidencial, posando con una banda parecida a la de su dueño en una foto que ha robado más de un suspiro en redes sociales.

"Me encuentro aquí frente a ustedes, en la que es una de las grandes sorpresas del destino, yo, un perrito quiltro, me convierto, por elección popular en el Primer Perro de la Republica. La vida quiso que yo fuese adoptado por esta gran familia, y ustedes, al elegir a @gabrielboric, me han traído a esta posición", menciona el texto que acompañaba a la foto en la publicación.

#CambioDeMando2022

Me encuentro aquí frente a ustedes, en la que es una de las grandes sorpresas del destino, yo, un perrito quiltro, me convierto, por elección popular en el Primer Perro de la Republica 🇨🇱. pic.twitter.com/0gcVIGRmqn — Brownie Boric Font (@BrownieBoric) March 11, 2022

La publicación cuenta con cientos de miles de likes y númerables comentarios alabando la publicación y la apariencia del can.

LOS MEMES ABUNDAN

Como era de esperarse el cambio de mando dejó una oleada de memes en redes sociales. Algunos que provienen desde las acciones y actuar del nuevo mandatario hasta otros más subidos de tono.

Aquí te dejamos algunos que han colonizado las cuentas de Twitter a lo largo del día.

Ahora que se fue piñera me preocupaba que nos quedaramos sin memes. Boric nos demuestra que no desde el segundo -1 https://t.co/YvHoY8YDUC — luis jury 🌋 (@lcjury) March 11, 2022

Gabriel Boric.

El presidente que da y da material pa hacer memes. pic.twitter.com/n7uATwMEwK — Don Librotecario (@DonLibrotecario) January 21, 2022

Es un meme donde usaron al pokemon que me regalaron a Boric. pic.twitter.com/HLb3DLYbRk — Lizzliza9 (@lizzliza9) March 10, 2022

