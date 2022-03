'Brownie presidencial': el perro de Boric con banda y foto oficial

Hace poco Gabriel Boric tomó posesión como nuevo presidente de la República de Chile y a la par alguien más también caló a grado presidencial. Se trata de Brownie, el perro del ahora mandatario, que apareció en redes sociales en una foto con la banda.

"Me encuentro aquí frente a ustedes, en la que es una de las grandes sorpresas del destino, yo, un perrito quiltro, me convierto, por elección popular en el Primer Perro de la Republica. La vida quiso que yo fuese adoptado por esta gran familia, y ustedes, al elegir a @gabrielboric, me han traído a esta posición", menciona el texto que acompañaba a la foto en la publicación.

El can posó erguido y mirando hacia el horizonte usando una banda presidencial, similar a la que recibió Boric a manos de Álvaro Elizalde, el presidente del Senado.

"Como primer perro de la República, juro ser el mejor amigo de cada una y uno de ustedes, pondré el alma en el ruedo y haré todo lo que esté a mi alcance y en mis patas por canalizar sus peticiones para que sean conocidas y escuchadas", agrega el emotivo mensaje.

Continúa diciendo: "Me comprometo a dar voz a las demandas que me han hecho llegar, y mover mi colita para luchar por sus ideales .Con el cerebro del espantapájaros, el corazón del leñador de hojalata y el coraje del León haré frente a la adversidad, y aunque los tiempos se pongan difíciles, les prometo: No me rendiré, nunca. Yo no me rendiré, no!"

La publicación cuenta con cientos de miles de likes y númerables comentarios alabando la publicación y la apariencia del can, así mismo también destaca el texto que concluye con un "ladremos fuerte, ¡¡Woof!!".