Shanghái, la ciudad del futuro

En nuestro conocimiento cultural de ciudades de China es fácil identificar a Pekín. Sin embargo, existen otras urbes importantes en China, como por ejemplo la ciudad de Shanghái, que es una mole de cemento y parques verdes con más de 24 millones de personas; una cifra mayor que la totalidad de habitantes de Ecuador.

En este recorrido por tierras de Oriente hoy llegué a la ciudad de Shanghái. La historia de Shanghái es extensa y fascinante. Refleja la evolución de China y su interacción con el mundo exterior. Sus restos arqueológicos datan de hace más de 6.000 años. Shanghái inicialmente fue un pequeño pueblo de pescadores y tejedores, que comenzó a crecer debido a su condición de puerto natural. Poco a poco se consolidó como un importante centro de comercio.

Esta ciudad adelantó concesiones de territorio de la ciudad a algunos países en busca de protección o apoyo, existiendo áreas de la urbe controladas por británicos, estadounidenses y franceses, las cuales tuvieron en esas áreas sus propias leyes y administraciones, incluso su arquitectura, como por ejemplo el barrio francés.

Esto convirtió a Shanghái en una ciudad cosmopolita y un importante centro financiero y comercial en Asia, que la llevó a ser llamada por algunos el ‘París del Este’. Durante la Segunda Guerra Mundial, Shanghái fue ocupada por las fuerzas japonesas hasta el año 1945. En la época de Mao, la ciudad perdió algo del esplendor comercial que la acompañaba. Fue entre 1980 y 1990, bajo las políticas de reforma y apertura de Deng Xiaoping, que Shanghái experimentó el crecimiento fuerte y futurista que hoy se huele por donde se camine.

Pues bien, bajo este periplo por Oriente hoy he llegado, de nuevo, a Shanghái. Visité esta ciudad antes de pandemia y por el afán de los viajes recordaba poco de ella, o por lo menos eso creía. Un aeropuerto fácil de llegar. Para esta parte de mi viaje, por cuestiones de idioma decidí buscar un guía personal para algunas ciudades.

Aparte de sus centros e infraestructura futurista, existen vehículos eléctricos que brindan comodidad al conductor y pasajero, en sus carreteras de segundo piso. Miguel Rodríguez / Expreso

Un paso por la ciudad futurista

Mis amigos que viven acá me recomendaron hacerlo de esa manera dado que hoy en día para entrar a muchos lugares emblemáticos se requiere de permisos del gobierno que son entregados por internet -controlando la afluencia de gente-, los cuales solo pueden ser obtenidos en idioma chino. Es verano y el sol es grande.

Mi guía me recoge en el aeropuerto con un letrero, pero al verme me reconoce por fotos que ha ‘googleado’. Su nombre occidental es Francisco, pero su nombre chino es Chen Hang, el cual lógicamente no sé pronunciar. Es común que las personas de China tengan un nombre occidental y un nombre oriental, siendo diferentes ambos.

Francisco después de recibirme toma confianza, raro en China, y se convierte rápidamente en alguien cercano. Me cuenta que nació bajo la política anterior de que una familia solo podía tener un hijo, explicándome que ahora ya es posible para las nuevas parejas tener dos hijos. Le pregunto por qué habla español tan bien y me cuenta que vivió seis años en Argentina, tres en Colombia y dos en México, lo cual genera toda una sopa antropológica para mí, y entiendo la razón por la cual habla sin parar. Francisco tiene ahora 39 años.

En el corto camino hacia el hotel me indica que tendremos una agenda fuerte en estos días y que es mejor ir ya a dormir al hotel. Llego al hotel. Siguiendo recomendaciones anteriores que me advirtieron que las comunicaciones acá son muy complejas, prendo mi computador y abro mi VPN. La aplicación la bajé antes de llegar a China y es una bajo la cual puedo tener acceso a mi cuenta Google de correo electrónico, WhatsApp, y al buscador Chrome.

Shanghái fue ocupada por las fuerzas japonesas hasta el año 1945. Miguel Rodríguez / Expreso

Necesito todo esto para seguir como nómada digital por este viaje sin afectar mi trabajo. La verdad las comunicaciones no son tan buenas. China tiene una política, ya desde hace un par de años, por la cual su sistema de comunicación es WeChat y su buscador de internet es Baudó, los dos en idioma chino; lo demás está bloqueado, lo cual es una barrera para mí. Me preocupo. Pero el hotel tiene una buena señal y entre computador y celular me siento cómodo para trabajar.

Paseo por lugares emblemáticos

Amanece temprano. A las 4 y 30 a.m. el día ya está claro. Desde la ventana de mi hotel se observa el edificio Perla del Oriente, el que en fotos identifica a Shanghái. Allí funciona la torre de televisión, siendo una de las estructuras más icónicas de la ciudad, ubicada en el distrito de Pudong, junto al río Huangpu. Su construcción comenzó en 1991 y se completó en 1994. Es un edificio flaco, alargado en altura, con una bola rosada grande en sus últimos pisos, la cual hace ver a Shanghái como la ciudad de los supersónicos que veíamos en televisión. Y de verdad que así es.

TECNOLOGÍA Existe una carretera de segundo piso. Su vehículos se manejan con inteligencia artificial. El timón se mueve solo y el conductor le habla constantemente al carro y este le responde

Mi guía me tiene todo un plan de visitas, mientras me cuenta de su propia vida. Me lleva al Jardín Yu (Yu Garden), también conocido como el Jardín Yuyuan, construido durante la dinastía Ming, entre los años 1559 y 1577, por el oficial imperial Pan Yunduan. Son construcciones de color morado con gris, al estilo Chino. Es un lugar de contemplación. El barrio antiguo me deja completamente sorprendido, nunca había visto algo así tan armónico. Una de las placas explica que el jardín fue abierto al público en el año 1961. Me siento cansado de caminar y de ver tanta casa antigua, árboles, salas, pasado; me dejan con sueño. Quiero ir al hotel, y debo trabajar.

Al siguiente día visito el malecón de Shanghái, conocido oficialmente como el Bund. Es una franja costera en el centro de Shanghái. El Bund alberga bancos, empresas comerciales y consulados extranjeros a lo largo de la orilla occidental del río Huangpu. En el camino me encuentro edificios largos que abarcan cuadras enteras, de estilo europeo, reflejando las influencias arquitectónicas de países como Gran Bretaña, Francia, Alemania y Rusia en una parte de la ciudad. La multitud es parecida a cuando se sale de un estadio de fútbol.

Ante la cantidad de personas prefiero ir a la torre de Radisson y ver la ciudad desde arriba. Pienso que los pájaros nos deben ver como hormigas; desde lo alto se ve a todo mundo en fila y caminando de forma miedosamente sincronizada. De vuelta al hotel le digo al guía que quiero ver algo de inteligencia artificial en la ciudad, pues pienso que debe ser muy avanzada.

Encuentro con vehículos electrónicos

Le explico tanto lo que quiero que él decide sacar su carro personal y darme una vuelta. La verdad quedé mudo. En Shanghái existe por toda la ciudad una carretera de segundo piso. Este carro en el cual me subí se maneja solo en esa vía. Tiene cámaras por todos los ángulos que permiten ver qué pasa adelante, atrás y a los lados.

Su timón se mueve solo ante mi asombro. Además, si transita por debajo de la carretera, en la pantalla aparece sincronizado con todos los semáforos de la ciudad. Su placa es verde, dado que es eléctrico, y me dice que tiene un valor de 30 mil dólares. Finalmente me doy cuenta de que el conductor habla permanentemente con el vehículo y este le responde. Es la ciudad del futuro, sin duda.

Le pregunto a Francisco por su religión. Me dice que es ateo. Me explica que en China se cree en lo que diga el Gobierno y que a él eso le parece bien, en la medida que a China le vaya bien. Pasó la semana. Todo fue muy rápido por acá. Shanghái me dejó completamente asombrado. Mañana salgo para s, la ciudad de los soldados de terracota

