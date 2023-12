Marruecos: La sequía pasa factura al campo y al agua potable

Abdelqader Badaui camina desolado por su campo seco de trigo en las afueras de Rabat convencido de que ha perdido sus cultivos este año a causa de una grave sequía que azota Marruecos por sexto año consecutivo, y que amenaza también el suministro de agua potable en el país magrebí.

Marruecos atraviesa una prolongada sequía y un grave déficit de recursos hídricos con una caída del 67 % de las lluvias, lo que llevó al Gobierno a anunciar varias medidas restrictivas para afrontar la escasez del agua.

"La sequía está matando al agricultor marroquí, no hay agua ni para el riego ni para el ganado", lamenta Badaui, agricultor y ganadero en el pueblo de Moul Blad (a unos 90 kilómetros al este de Rabat), que acaba de perforar un segundo pozo en busca de agua después de secarse el primero que tenía.

Desde uno de sus terrenos de trigo secos donde también vive con su familia, Badaui asegura que este es el "peor año de sequía" que vive como agricultor mientras enseña en su terreno las semillas que no germinan por la falta de lluvia y lamenta que estas tierras no puedan servir ni siquiera como pastizales para su ganado.

Sacrificar el campo y el ganado

Badaui ha visto como todos sus cultivos de trigo y cebada en los casi 35 hectáreas que tiene se han echado a perder y ahora está preocupado por su ganado: tiene reservas de pienso y forraje que no llegan a cubrir diez días.

Teme que con esta sequía los costes de forraje se disparen más, al tiempo que pide al gobierno agilizar las condiciones al pequeño agricultor para acceder a los seguros por estos siniestros.

Badaui cuenta que otros de sus compañeros se han visto obligados a vender algunos de sus terrenos y ganado para sobrevivir.

Es el caso de Hanati Boulhayen, ganadero de la zona, que cuenta haber vendido las trece cabezas de carneros que tenía a precios muy bajos porque no tenía más recursos para su manutención.

"Uno de los mis corderos lo vendí con solo 200 dirhams (18 euros). ¿Qué voy a hacer? No me queda otra opción, si no los alimento se me van a morir. Prefiero venderlos", cuenta.

Según el especialista en clima y desarrollo sostenible, Mohamed Benabbou, la falta de lluvias tendrá repercusiones en los precios de alimentos del ganado que se va a disparar, lo cual tendrá un impacto sobre todo el sector agrícola.

Benabbou añade que la sequía está afectando también la sostenibilidad de los recursos de agua potable en el país también, una situación que requiere, según el experto, "una solidaridad social" y "medidas restrictivas".

Las presas llegan solo al 23,4 % de su capacidad

El presidente del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, advirtió en una reciente comparecencia ante el Parlamento contra esta situación y señaló que "el agua ya no se suministra para actividades agrícolas en algunas zonas".

Y en una comparecencia esta semana ante la Cámara de Representantes (baja) del Parlamento, el ministro de Fomento y Agua, Nizar Baraka, calificó de "muy difícil" la situación hídrica del país.

Baraka lamentó que los recursos de agua acumulados en los diferentes embalses del país entre septiembre y diciembre no superan los 500 millones de metros cúbicos, frente a 1.500 millones de metros cúbicos registrados en el mismo período el año pasado.

El ministro lamentó el deterioro de la situación de varias cuencas y embales del país, como el embalse Al Wahda, en el noroeste del país y considerado el mayor de Marruecos, donde se acumularon solo 11 millones de metros cúbicos en los pasados tres meses frente a 400 millones de metros cúbicos en el mismo período el año pasado.

Subrayó que la tasa de llenado de las presas se sitúa actualmente en un 23,4 % frente a un 31 % el año pasado.

Vuelve el fantasma de los recortes de agua

Ante esta situación, Baraka advirtió que se tomarán a partir de esta semana medidas de precaución para garantizar la sostenibilidad del suministro de agua para la población, y no descartó que habrá recortes puntuales diarios de agua potable.

El Ministerio de Interior publicó esta semana una circular para los walis (gobernadores) de las diferentes regiones del país con una serie de medidas como la prohibición del riego de jardines públicos, de la limpieza con agua de avenidas y espacios públicos, así como de llenar piscinas públicas y privadas más allá de una vez al año.

En esta circular el ministerio pide a los walis celebrar reuniones mensuales con las empresas de distribución de agua para hacer un seguimiento de la cartografía de consumo de agua potable.

