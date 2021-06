El Salvador construirá infraestructura para uso del Bitcoin, anuncia Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló este lunes que en el país se construirá una "infraestructura satelital" para el uso del Bitcoin en las zonas rurales con problemas de conexión.

"Se construirá una infraestructura satelital para que los salvadoreños en zonas rurales se conecten a internet y a la red Bitcoin en lugares donde la conectividad es deficiente", publicó el mandatario en su Twitter.

Añadió que la iniciativa Blockstream "contribuirá con su tecnología para hacer de la nación un modelo para el mundo".

Este anuncio se da después de que el mandatario asegurara el fin de semana que enviará un proyecto a la Asamblea Legislativa para que esta criptomoneda tenga curso legal en El Salvador.

Bukele intervino en el foro Bitcoin 2021, el mayor encuentro en la historia de las monedas virtuales que se celebró en Estados Unidos, y dio a conocer la iniciativa.

El mandatario tiene los votos suficientes en el Congreso para aprobar la medida, que ha generado opiniones encontradas en el país centroamericano.

En El Salvador tiene curso legal el colón salvadoreño, que ha dejado de utilizarse, y el dólar estadounidense. De concretarse la medida, este se convertiría en el primer país del mundo en adoptar esta criptomoneda.

Uno de los usos que se plantean para este criptoactivo, según el mandatario, es la transferencia de las remesas de dinero que envían los salvadoreños en Estados Unidos para evitar el pago de comisiones.

No obstante, no se ha aclarado la forma en que los usuarios salvadoreños no pagarían las comisiones que la misma red de Bitcoin establece.

Tampoco se ha señalado las medidas que el país tomaría para evitar que las criptomonedas sean utilizadas para actividades criminales, como las extorsiones de las pandillas.

EL SALVADOR ATRAE INICIATIVAS

Tras el anuncio del apoyo de Blockstream, el mandatario compartió en su Twitter un mensaje de Justin Sun, uno de los fundadores de la "blockchain" de Tron y director ejecutivo de BitTorrent.

"El Salvador es ahora una nación criptográfica", escribió y añadió que Tron "se convertirá en la primera organización de criptografía en establecer una oficina en El Salvador".

Sun publicó el domingo que "los inversores y empresarios criptográficos comenzarán a mudarse a El Salvador".

El presidente salvadoreño se comprometió en que los inversionistas en criptomonedas tendrán "residencia permanente inmediata".

Añadió que entre los atractivos que El Salvador tiene para estas personas es que es "uno de los pocos países del mundo sin impuestos a la propiedad" y que no tendrá impuesto sobre las ganancias de capital para Bitcoin al ser una moneda de curso legal.

Changpeng Zhao, director ejecutivo de la plataforma de intercambio de criptoactivos Binance, una de las más grandes del mundo, se ha mostrado entusiasmado con el anuncio.