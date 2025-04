¿Cuál es el salario de un Papa de la Iglesia Católica?

La figura del papa, como cabeza de la Iglesia Católica evoca imágenes de poder y responsabilidad global. Sin embargo, un aspecto poco conocido es su compensación económica. Los papas no reciben un salario. Desde al menos el pontificado de Juan Pablo II (1978-2005), el Vaticano ha confirmado que el santo padre no percibe ingresos monetarios por su labor, una práctica que continuó con Benedicto XVI y Francisco hasta su fallecimiento en 2025.

Un líder sin sueldo: La tradición del papado

En lugar de un sueldo, el Vaticano cubre todas las necesidades del papa: alojamiento (Francisco optó por la modesta Casa Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico), alimentos, vestimenta, viajes y seguridad. Además, los papas tienen acceso al Óbolo de San Pedro, un fondo de donaciones destinado a obras de caridad, que Francisco usó, por ejemplo, para donar 500,000 dólares a migrantes en México en 2019, según reportes. Este fondo, que recaudó 107 millones de euros en 2022, no es un ingreso personal, sino un recurso para proyectos eclesiásticos y humanitarios.

¿Por qué no hay salario?

La ausencia de un salario refleja los valores de humildad y servicio que la Iglesia promueve, inspirados en la vida de Jesús, quien, según las Escrituras, dependía de la generosidad de otros. Esta filosofía se refuerza en el caso de Francisco, cuyo voto jesuita de pobreza lo comprometió a vivir sin posesiones personales.

A diferencia del sumo pontífice, otros líderes de la Iglesia sí reciben compensación. Según el Código de Derecho Canónico (Canon 281), los clérigos deben recibir una remuneración adecuada. Por ejemplo:

Cardenales: Ganan entre 4,000 y 5,500 euros mensuales, incluyendo un “plato cardenalicio” de 1,500 euros, según medios italianos. En 2021, Francisco redujo sus salarios un 10% para mitigar déficits por la pandemia.

Obispos y arzobispos: Reciben entre 3,000 y 4,000 euros al mes.

Sacerdotes diocesanos: En el Vaticano, perciben unos 1,200 euros mensuales, aunque frailes y monjas no reciben salario a menos que desempeñen tareas específicas.

En contraste, el santo padre del Vaticano, no depende de un ingreso fijo, ya que la Santa Sede cubre todos sus gastos. Sin embargo, un gesto simbólico persistente es: al fallecer, se colocan en el ataúd del papa tres bolsas con monedas de oro, plata y cobre, una por cada año de pontificado, según la tradición vaticana.

Implicaciones de un papado sin salario

La decisión de no pagar un salario al papa refuerza su imagen de líder espiritual desprendido de ambiciones materiales, pero también plantea preguntas. Por un lado, garantiza que el papado no se perciba como un cargo lucrativo, alejando tentaciones de corrupción. Por otro, depende de la solvencia del Vaticano, que enfrenta déficits crónicos. En 2021, la Santa Sede reportó un déficit de 50 millones de euros, lo que llevó a recortes salariales para otros empleados, pero no afectó al papa, ya que no recibe ingresos.

Además, la falta de salario personal no significa aislamiento financiero, ya que el papa administra recursos vastos, como los ingresos por donaciones, museos vaticanos y propiedades, estimados en 5,000 millones de euros para la Santa Sede. Francisco, consciente de esta riqueza, en su pontífice, impulsó medidas de transparencia, como auditorías externas, para asegurar que los fondos se usen éticamente.

La ausencia de un salario para el papa refleja una tradición de humildad y de liderazgo espiritual. Durante sus 12 años de pontificado, Francisco encarnó este ideal, donando a causas como los refugiados y viviendo con sencillez.

