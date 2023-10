Un pueblo de México instala calaveras gigantes para festejar el Día de Muertos

El pueblo de Atlixco, en el centro de México, instaló un 'Valle de Catrinas', un recorrido con 10 figuras gigantes de estas calaveras especiales para la festividad mexicana del Día de Muertos.

El recorrido requiere de cerca de dos horas, en las que se visitan los puntos más representativos de Atlixco, considerado por el Gobierno de México como "un pueblo mágico" por su turismo e historia.

Las catrinas, figuras que simulan una calaveras creadas por el ilustrador José Guadalupe Posada y bautizadas así por el muralista Diego Rivera, están elaboradas a mano con papel maché y cartón, con armazones de metal para sostenerse.

Entre los personajes colocados están 'El poeta', 'La monja', 'El viajero' y 'El acompañante de la muerte'.

Andrea Pérez Martínez, originaria de Atlixco, compartió su orgullo por esta tradición, que muestra el trabajo de artesanos y de los productores de la flor de cempasúchil, que es tradicional en la región y también es conocida como la "flor de muerto".

Fotografía de catrinas monumentales el 20 de octubre de 2023, en el marco del Festival Valle de Catrinas, en el municipio de Atlixco, en Puebla (México). EFE / Hilda Ríos

“Se me hace algo muy bonito de aquí de Atlixco, está representada la flor de cempasúchil, que es de temporada, está atrayendo el turismo, es algo que podemos disfrutar solos, acompañados, en familia, con amigos y al final está siendo algo representativo de mi municipio”, indicó a EFE.

María Muriel, quien migró hace 38 años a Nueva York, visitó su lugar natal para presenciar la tradición del Día de Muertos, que se celebra en México el 1 y 2 de noviembre con una mezcla de tradiciones prehispánicas y católicas.

“Hace 38 años me mudé a vivir a la Gran Manzana en Nueva York y siempre me ha gusta colaborar con mis raíces y amo mi México, es algo muy bonito que tienen que visitar, no olvidarse de nuestra cultura, de nuestras raíces y, sobre todo, apoyemos el trabajo que nuestra gente hace", comentó Muriel.

Carlos Miranda Huerta, originario de Cancún, aseguró que se quedó maravillado con las calaveras gigantes porque nunca había visto nada igual.

“(Está) excelente, (es) la primera vez que venimos con mis papás, mis hermanas y mis tías, nos recomendaron mucho venir acá, a mí me gustó mucho y estoy impresionado”, indicó.

