Maestros israelíes protestan: recorte salarial de 3% financia guerra en Gaza

Cientos de personas se congregaron este miércoles 14 de mayo de 2025, en Tel Aviv para protestar por los recortes a los salarios de los maestros de las escuelas públicas, añadidos al presupuesto estatal de 2025, debido al aumento de los gastos de Israel por la guerra en Gaza.

Entre los que se reunieron en la plaza Habima de Tel Aviv estaba Rotem, de 49 años, un maestro de Historia en la ciudad israelí de Ramat Gan.

"Hace un mes, el gobierno decidió recortarnos el 3 % del salario, humillarnos e intentar sacarles el sustento a los profesores, que ya ganan sueldos irrisorios", dijo Rotem a EFE, quien llevaba un altavoz.

"Veo a profesores, a profesores jóvenes, abandonar el sistema, cuando los camareros de una de estas cafeterías ganan más que yo", afirmó el maestro. "Les damos educación, les inculcamos valores. Y recibimos humillación, tras humillación del Gobierno", añadió.

El educador contó que ahora recibe unos 700 shekeles -unos 175 euros- menos mensuales por la reciente decisión del gobierno.

"Para financiar la guerra, quítenle a todos, no a nosotros. No somos su vaca lechera," concluyó Rotem, rodeado de gente que sostenía carteles con lemas como "Sin educación no hay futuro", "Basta de destruir la educación pública", y "¿Recortar el presupuesto? Cortando el futuro de nuestros hijos".

Recortes a maestros pero no a escuelas ultraortodoxas

Benny, un profesor jubilado de Historia e Inglés, de 87 años, también acudió a la manifestación para apoyar a sus colegas más jóvenes. Los profesores no protestan porque deseen ser ricos, "sino para ganarse la vida dignamente", dijo el octogenario a EFE.

Además de profesores, la plaza se llenó de padres con sus hijos en rechazo al recorte de los salarios, entre ellos Shahar, madre de dos hijas de ocho y cinco años.

"Queríamos venir y apoyar, porque la situación se está agravando rápidamente" señaló la madre de familia. "Vemos el esfuerzo que dedican a los niños, y no reciben lo suficiente de nosotros," añadió.

Shahar considera que el gobierno no está repartiendo de manera correcta el dinero que recauda de los impuestos.

"En lugar de que los profesores reciban suficiente dinero, tenemos a todos los jasídicos (judíos ultraortodoxos) recibiendo dinero para estudiar y no se les está reclutando, no se están uniendo al ejército ni ayudándonos a defender nuestro país", indicó la mujer al hacer referencia a que los recortes del presupuesto no afectan a las escuelas ultraortodoxas, que siguen un currículo diferente con un gran énfasis en los estudios religiosos.

"Los profesores se sienten muy insultados, porque su sueldo no es alto y el trabajo es muy duro, y además van al ejército," dijo a EFE Sigal Pail, abogada laboral integrante de la Organización de Profesores de Secundaria de Israel.

"Los (maestros) que no van al ejército, a la guerra, se quedan en las clases, y trabajan el doble, por los otros que faltan", añadió la letrada.

Apoyo político

La manifestación en respaldo a los maestros de preescolar, primaria y secundaria afectados por el recorte de salario estuvo acompañada de varios funcionarios públicos, entre ellos el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, del Partido Laborista israelí, quien denunció además la degradación de los servicios públicos.

"En el Estado de Israel, la educación, el bienestar y la salud han ido reduciéndose cada vez más durante muchos años y la situación sólo está empeorando," comentó el alcalde en su discurso.

En una iniciativa diferente, pero en apoyo a la misma causa y a comienzos de mayo, en una huelga no respaldada por el sindicato, maestros de centenares de escuelas preescolares, primarias y secundarias se ausentaron durante varios días al alegar baja por enfermedad, lo que obligó al cierre parcial de numerosos centros escolares.

