Perú: Congreso aprueba tramitar la denuncia contra Boluarte por el 'Rolexgate'

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este jueves admitir a trámite la denuncia constitucional contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por el delito de cohecho pasivo impropio, a raíz de los relojes Rolex y otras joyas que lució públicamente sin haberlos declarado entre sus bienes.

El grupo parlamentario aprobó la denuncia presentada por el fiscal general interino, Juan Carlos Villena, por 17 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones, y, en ese sentido, pasará a la Comisión Permanente para que disponga la formación de una delegación que sustente la denuncia ante el pleno del Legislativo.

El Ministerio Público investiga a la presidenta por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo, al haber lucido relojes de lujo y joyería que no había declarado previamente y que, según sus palabras, fue un préstamo del gobernador de la sureña región de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL

Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, y que deben recibir luz verde del Congreso para que el Legislativo recomiende acusar a la persona investigada.

El pasado 8 de julio la presidenta Boluarte había afirmado que estaba colaborando abiertamente con el Ministerio Público en el caso conocido como 'Rolexgate' y en el resto de investigaciones abiertas por la Fiscalía en su contra, durante la primera rueda de prensa en más de 90 días.

"Está en la Fiscalía y nosotros estamos colaborando muy abiertamente con el Ministerio Público, asistiendo a cada una de las diligencias y estaremos asistiendo a las tantas que me cite la Fiscalía, no solo por el denominado 'Caso Rolex', sino por las otras tantas carpetas que me han abierto", dijo en su momento Boluarte.

