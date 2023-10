Los peculiares candidatos en Colombia

Un ruso que quiere ser alcalde de una ciudad colombiana, otro con cuernos y el rostro totalmente tatuado y los que recurren a insinuaciones sexuales o hacen apología de las drogas están entre los 132.553 candidatos inscritos para las elecciones locales y regionales del domingo 29 de octubre en Colombia.

En esta campaña electoral las redes sociales volvieron a tener protagonismo, con candidatos mostrando sus propuestas más polémicas en videos que rápidamente se hicieron virales.

Esteban Restrepo, de 32 años y candidato a la Gobernación de Antioquia por el movimiento Independientes, es uno de los más conocidos y polémicos por el argumento pueril usado en uno de sus videos para conquistar al electorado, en el que aparece sentado en una escalera comiéndose un helado. “Si te gusta la paleta Drácula, vota por mí”, es todo lo que dice.

Al menos 2 militares fueron asesinados al noroeste de Colombia Leer más

Esta estrategia ha sido utilizada por otros candidatos, como Jaime Mejía, aspirante a la Alcaldía de Medellín por el movimiento ciudadano Sumamos, quien tras grabar su propio video del helado Drácula muestra a una joven aparentemente asustada de la que dice: “La están persiguiendo las ganas de votar por mí”.

Según la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, 38,9 millones de colombianos están habilitados para votar el 29 de octubre y elegir a 1.102 alcaldes y 32 gobernadores, así como a los miembros de los concejos municipales, de las asambleas departamentales y a los ediles de las Juntas Administradoras Locales (JAL).

Otro de los candidatos llamativos en esta contienda es Mikhail Krasnov nació en Sarátov (Rusia) hace 45 años y ahora quiere ser alcalde de Tunja, capital del departamento de Boyacá (centro), donde vive desde hace 15 años, después de llegar en 2008 como estudiante de intercambio y convertirse luego en profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

Krasnov, economista y sociólogo, decidió probar suerte en la política a partir de las charlas con sus estudiantes y al final fue inscrito como candidato del partido la Fuerza de la Paz, creado recientemente por el exsenador Roy Barreras, actual embajador en Londres.

Lasso viajará a Colombia en busca de soluciones para la crisis energética Leer más

El ruso, como se le conoce en Tunja, no es el único personaje peculiar de estas elecciones colombianas. Carlos Dehaquiz tiene cuernos implantados, los ojos tatuados de negro, todo el cuerpo lleno de tinta y varias modificaciones corporales, además de ser candidato al Concejo de Duitama, también en Boyacá.

Roger Suárez, candidato a la Alcaldía de Plato, en el departamento del Magdalena (norte), decidió hacer campaña con mujeres semidesnudas en un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales y en el que aseguraba que, de llegar a ser alcalde, no se iba a “degenerar” con el poder. “Todo el que llega a la Alcaldía llega a degenerarse. Yo no estoy para eso. Viejo sí, terco no”, dice Suárez, del Partido Demócrata Colombiano, después de que dos mujeres en ropa interior bailaran delante de él en un primer plano de sus traseros.

No es el único video polémico del candidato ya que otro se viralizó con el mismo mensaje pero muestra el nombre del municipio escrito con cocaína a punto de ser consumida cuando llega Suárez.

Otra controversia la protagonizó Catalina Jaramillo, candidata del Partido Verde a la Asamblea de Antioquia, al aparecer acostada en una cama en la que asegura que tuvo “muchos orgasmos” después de “una noche de luna llena espectacular” y de esta forma invita a votar por ella, mensaje del que después se retractó asegurando que no era parte de su campaña sino que había sido difundido sin su consentimiento.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), para estas elecciones la inscripción de candidatas aumentó un 2,1 % en comparación con 2019, una cifra que, no obstante, “sigue siendo muy baja en comparación con los avances logrados para las elecciones legislativas del año pasado”, en palabras de María del Rosario Perea, coordinadora de Inclusión y Diversidad de la MOE.

En la actualidad, tan solo dos mujeres ocupan cargos de gobernadora en los 32 departamentos colombianos y de 1.102 alcaldías, solo 132, equivalentes al 12 % son ocupadas por mujeres.

De los 418 diputados regionales solo 73 son mujeres (17,5 %), y de 12.043 sillas en los concejos, apenas 2.157, que equivalen al 17,9 %, corresponden a concejalas.

¿Quieres revisar más información sobre este tema y más temas?: INGRESA AQUÍ