¿Qué pasó el 8 de abril de 2024 en el mundo?

Durante una semana la ciudad española de Barcelona se "vestirá" de azul para acoger la Conferencia del Decenio del Océano de la Unesco y ofrece más de un centenar de exposiciones y actividades culturales y de debate en torno al futuro de los océanos y sus relaciones con el ser humano y el cambio climático que los amenazan. En Rusia, 10.00 viviendas están inundadas en la región de Oremburgo por la crecida del río Ural. Estas y otras noticias conforman un viaje por los hechos noticiosos de este lunes 8 de abril de 2024.

España: Barcelona se "viste" de azul



Barcelona, en el noreste español, se "viste" de azul con motivo de la Conferencia del Decenio del Océano de la Unesco, que tiene lugar esta semana en la capital catalana, y ofrece más de un centenar de exposiciones y actividades culturales y de debate en torno al futuro de los océanos y sus relaciones con el ser humano y el cambio climático que los amenazan. Iniciativas que van desde una experiencia inmersiva que toma los sonidos del océano como base musical, hasta exposiciones sobre el nexo de clima y mar pasando por muestras que enseñan los restos de los grandes naufragios de la historia o incluso imágenes nunca vistas de la inabarcable extensión marina tomadas desde el espacio. Así, para el visitante de la ciudad, es casi prácticamente imposible estos días no toparse con alguna de estas actividades tanto en el Port Vell como en el Museo Marítimo de Barcelona, el Instituto de Ciencias del Mar, el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona o el Museo de Arqueología de Cataluña, entre otros enclaves. Precisamente, el Museo Marítimo acoge 'Sounds of the Ocean' (Sonidos del océano), una experiencia inmersiva que combina sonidos de ballenas y delfines, música original, arte visual e imágenes del océano. Su creador, el músico y "activista oceánico" Joshua Sam Miller, explica que de niño se obsesionó con los sonidos y las melodías que le devolvía el mundo submarino de las playas de California en las que se crió, y desde entonces trabaja para darles un sentido y mostrarlas "fuera del agua".

Rusia: emergencia en dos regiones por inundaciones



El número de viviendas inundadas en la región de Oremburgo (sur de Rusia) por la crecida del río Ural superó las 10.000, según informaron este lunes las autoridades locales. "Continúan inundadas 10.168 viviendas", señala el comunicado del servicio de prensa del gobernador Denis Pasler. Los evacuados de la zona de las inundaciones, provocadas por un clima cálido y un deshielo masivo, ascienden a 6.127, entre ellos 1.478 menores, agrega la nota. Solo en Orsk, una ciudad de casi 200.000 habitantes, donde las autoridades describieron ayer la situación como "crítica", fueron anegadas más de 6.500 viviendas. Las autoridades advierten de que el pico de las inundaciones aún no ha sido superado y la normalización del nivel del agua en el río Ural se espera solo para finales del mes. Según estimaciones preliminares, los daños causados por las inundaciones pueden ascender a 21.000 millones de rublos, unos 230 millones de dólares, más de 212 millones de euros. La crecida del río Ural provocó la ruptura de un dique de contención y el agua anegó la parte antigua de la ciudad por lo que las autoridades declararon el pasado día 4 estado de emergencia a nivel regional, que ayer fue elevado a federal.

Argentina: amenaza de huelga de buses en Buenos Aires

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenaza con una huelga de colectivos (autobuses) que podría iniciarse a las 18:00 horas (21:00 GMT) de este lunes en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en protesta por el pago de salarios en medio de un contexto de alta inflación. El gremio de los conductores de buses reclama el pago de los salarios con los aumentos establecidos en febrero pasado y advirtió de que, si no llega a un acuerdo con la Secretaría de Transporte, podría paralizar el servicio; en tanto, las empresas alertan que no cuentan con los fondos suficientes para cumplir con lo firmado por las partes. "El conflicto es que las empresas estamos liquidando el mismo salario de febrero sin incluir una suma no remunerativa (de 250 mil pesos abonada ese mes) en marzo", porque la Secretaría de Transporte no "incluyó" ese costo en los subsidios que reparte a las empresas, explicó este lunes el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, José Troilo, a la radio Rivadavia. En el AMBA (que incluye la capital argentina y las localidades de la provincia que la rodean), los buses cobran una tarifa promedio de 250 pesos que no alcanza a cubrir los costos en un contexto de alta inflación -276,2 % anual en febrero pasado-, y está "lejísimos" de los 1.200 pesos que debería costar el pasaje para no recibir subsidios del Estado, según indicó Troilo.

Una persona permanece en una parada de autobús en Buenos Aires (Argentina). EFE

Estados Unidos: El 69 % de aguas subterráneas contaminada



El 69 % de las aguas superficiales y subterráneas del planeta está contaminado por sustancias químicas persistentes, potencialmente nocivas para la salud y el medioambiente, según datos de un estudio que recoge este lunes la revista Nature Geoscience. La investigación se refiere a un grupo de 14.000 sustancias químicas conocidas como PFAS (de la abreviación en inglés de sustancias deperfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) que comenzaron a fabricarse en el mundo en los años 50 del siglo pasado. Dónde están Por su enorme facilidad de resistir el calor, el agua, la grasa o las manchas, están presentes en todo tipo de productos de uso diario, como sartenes antiadherentes, ropa, cosméticos, insecticidas, envases alimentarios, o productos industriales especializados, como la espuma antiincendios. Las sustancias PFAS se conocen desde hace décadas como químicos persistentes o eternos porque se ha visto que una vez liberados en el ambiente o el cuerpo humano suelen permanecer para siempre, aunque hasta ahora se desconocía la magnitud de su presencia en el suministro de agua. El presente estudio, llevado a cabo por universidades australianas y estadounidenses, ofrece la primera visión global de cuál es la magnitud de las aguas contaminadas por PFAS.

bomberos rocían con espuma un camión cisterna cargado con gasolina tras sufrir un accidente en la Autopista Calder en Keilor East, en el noroeste de Melbourne, Australia. EFE

Colombia: Bogotá tendrá racionamiento indefinido de agua

Esta situación tiene que ver, obviamente, con el fenómeno de El Niño y con un mes de marzo que se agravó porque se preveía que iba a tener lluvias la última semana y que la tendencia en los embalses iba a cambiar, pero eso no ocurrió. Carlos Fernando Galán, alcalde d Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha anunciado este lunes que el próximo jueves comenzará un racionamiento de agua por sectores para hacer frente a la sequía que ha reducido a mínimos históricos el nivel de los embalses que abastecen a la capital colombiana. "Tenemos un nivel de alerta en los embalses", ha declarado el alcalde en una rueda de prensa donde ha señalado que el 70 % del agua que se consume en Bogotá viene del sistema Chingaza, formado por los embalses de Chuza y San Rafael, que en este momento "está en un nivel históricamente bajo, es el más bajo desde que entró en operación a mediados de los años 80". Galán ha explicado que debido a la escasez de lluvias, agravada por el fenómeno de El Niño, el nivel del sistema Chingaza está en un 16,97 % de su capacidad, lo que equivale a 48 millones de metros cúbicos. Los otros dos sistemas que abastecen a Bogotá, el Agregado Norte y el Agregado Sur, están un poco mejor, con niveles del 54,23 y un 44,34 % de su capacidad, respectivamente, pero responden por solo un 30 % del agua que consume la ciudad, de casi ocho millones de habitantes. Ante ese panorama, la Alcaldía ha dispuesto un racionamiento que conlleva, además, "medidas pedagógicas" que implican "cambios de comportamiento" en el consumo de agua. El consumo en la ciudad se ha reducido de 18 a 17 metros cúbicos por segundo desde enero, pero ese ahorro es insuficiente para garantizar el abastecimiento, por lo que se hace necesario el racionamiento que, si la situación de los embalses no mejora, puede alargarse hasta el año próximo.

Ucrania: niega responsabilidad en ataque a la central nuclear rusa



Ucrania negó anoche su responsabilidad en cualquier operación militar contra la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y ocupada por Rusia desde marzo de 2022, después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) denunciara este domingo un ataque directo con drones contra la infraestructura. “Ucrania no está implicada en ninguna provocación armada en las dependencias de la central nuclear de Zaporiyia ocupada ilegalmente por Rusia”, declaró el domingo por la noche a la publicación de Kiev Ukrainska Pravda el portavoz de la inteligencia militar ucraniana (GUR) Andrí Yusov. El OIEA había informado previamente de un ataque con drones cuyas explosiones provocaron daños “menores” en uno de los seis reactores de la central. “Pido firmemente a quienes toman las decisiones militares que se abstengan de llevar a cabo cualquier acción que viole los principios básicos de protección de las instalaciones militares”, dijo el jefe del OIEA, Rafael Grossi.

