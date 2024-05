¿Qué pasó el 15 de mayo de 2024 en el mundo?

Taiwán considera “profundamente lamentable” su exclusión de la asamblea de la OMS. El Congreso de El Salvador da la espalda a las víctimas de la guerra civil, según la denuncia de una ONG. Ucrania se repliega en los 2 ejes del nuevo frente de Járkov para evitar bajas y pérdidas. Así está el mundo este miércoles de mayo.

REINO UNIDO: El baobab, el 'árbol de la vida', surgió en Madagascar, según un estudio



El baobab, conocido como el 'árbol de la vida', se originó en Madagascar, desde donde se dividió en otras especies, algunas de las cuales llegaron a África continental y a Australia, según reveló un estudio publicado este miércoles en la revista Nature.

A partir de una única especie oriunda de ese país, se terminaron generando las ocho conocidas a día de hoy, de acuerdo con el informe realizado por los jardines botánicos de Wuhan, en China, y de Kew, en el Reino Unido, junto a la Universidad de Antananarivo, en Madagascar, y la Queen Mary University de Londres.

Investigadores de estos centros concluyeron que, desde una especie inicial, situada en Madagascar, comenzó el proceso de especiación, en el que se generaron variaciones del baobab que se extendieron después a otros países de África y a Australia.

Estas desarrollaron diferentes estructuras florales para atraer a distintos animales –desde polillas esfinge, hasta murciélagos y lémures–, los cuales colaboran en la polinización del árbol.

Otros factores, como el clima y los cambios en el nivel del mar de sus hábitats, también influyeron en su proceso evolutivo.

Las claves del hallazgo De acuerdo con los autores de la investigación, el descubrimiento podría ofrecer claves para reducir el impacto del calentamiento global en la especie y ayudar, de esta forma, a conservar las distintas especies del árbol. En ese contexto, los investigadores propusieron que algunas de las especies de baobab, cuya población ha caído al menos un 90 %, se consideren en peligro crítico de extinción por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Al respecto, los científicos señalaron que el árbol tiende a dispersarse más cuando los niveles del mar son más bajos, por lo que un aumento del nivel del mar en un contexto de calentamiento global podría impactar sobre la población existente de baobabs.

Según la doctora Ilia Leitch, investigadora del jardín botánico de Kew, este estudio permitió encontrar nueva información sobre los patrones de especiación en los baobabs, además de mostrar cómo se han visto influidos por el cambio climático.

TAIWÁN: Lamentan “profundamente” exclusión de la asamblea de la OMS

El Gobierno taiwanés considera “profundamente lamentable” la exclusión de la isla de la asamblea general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tendrá lugar del 27 de mayo al 1 de junio en Ginebra.

El ministro de Exteriores isleño, Joseph Wu, reconoció este miércoles que la isla enfrenta múltiples dificultades para asistir a la asamblea de este año, al tiempo que recalcó el aumento del apoyo internacional a su participación en el foro.

“La estrategia sigue siendo la misma que el año pasado, buscando activamente el apoyo de más países y trabajando en conjunto con la Secretaría de la OMS. Mediante negociaciones directas, discursos públicos y métodos escritos, Taiwán se ha ganado a más países y a un nivel más alto que antes”, aseveró Wu en sede legislativa.

Este lunes vencía el plazo para inscribirse en la 77ª asamblea general de la OMS y Taiwán, que no es miembro de Naciones Unidas, no pudo formalizar su solicitud porque no recibió una invitación formal del organismo, según la agencia estatal de noticias CNA.

La oposición de China China, que considera a la isla -gobernada de forma autónoma desde 1949- como parte de su territorio, defiende que Taiwán no puede participar en la reunión al no ser un país independiente. Sin embargo, entre 2009 y 2016, cuando Taiwán era gobernado por el Kuomintang (KMT) y las relaciones entre Pekín y Taipéi atravesaban cierto acercamiento, la isla sí pudo actuar como observadora en las asambleas de la OMS.

En un informe enviado al Parlamento, el Ministerio de Exteriores taiwanés pidió a la OMS que encare “de frente” las contribuciones de Taiwán a la salud global, subrayando que su exclusión de la asamblea constituye un “riesgo” a nivel internacional.

La ausencia de Taiwán por octavo año consecutivo “no sólo ignora los derechos de los 23,5 millones de habitantes” de la isla, “sino también la salud y el bienestar de toda la humanidad”, indicó el documento.

Con todo, el ministro de Salud entrante de Taiwán, Chiu Tai-yuan, y el vicepresidente del Legislativo, Johnny Chiang, viajarán a Ginebra en los próximos días para promover la participación de la isla en la asamblea, de acuerdo a CNA.

La asamblea de este año arrancará el próximo 27 de mayo, apenas una semana después de que el mandatario electo de la isla, William Lai (Lai Ching-te), también del PDP, asuma el cargo de presidente.

EL SALVADOR: El Congreso da la espalda a víctimas de la guerra civil, según ONG



La organización humanitaria Cristosal denunció este martes que la nueva legislatura del Congreso, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, le dio la espalda a las víctimas de la guerra civil al archivar una propuesta de ley de reparación.

"La Asamblea Legislativa recién juramentada da la espalda a las víctimas y muestra un claro desprecio por el arduo trabajo realizado por diferentes organizaciones y colectivos de víctimas que participaron en la elaboración de las propuestas de ley", indicó Cristosal en un comunicado.

Alertó que esta decisión "ignora resoluciones" de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

"La búsqueda de justicia para las víctimas del Estado sigue siendo urgente, especialmente en un país que ha negado la verdad y la reparación a decenas de familias que durante décadas han luchado por la memoria de sus seres queridos", lamentó.

Entre 1980 y 1992, el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos, en un conflicto que en 12 años dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

Sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre El Mozote que conmemoraron el 41 aniversario del suceso, perpetrado por el ejército salvadoreño en 1981, en Meanguera (El Salvador). EFE

La Justicia y las víctimas En octubre de 2021, los representantes de más de 10 organizaciones llevaron al Parlamento una propuesta elaborada junto a las víctimas, pero los legisladores no la discutieron. La Sala de lo Constitucional anuló en 2016 una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes de guerra y ordenó al órgano Legislativo crear una normativa que garantizara el acceso a la Justicia de las víctimas de la guerra.

En febrero de 2020, diputados de la Asamblea Legislativa de ese momento aprobaron la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, que fue rechazada por las víctimas del conflicto armado y vetada por el presidente Nayib Bukele por considerarla inconstitucional.

El Congreso no superó el veto del mandatario y la normativa fue archivada, mientras que la legislatura 2021-2024, también dominada por el partido Nuevas Ideas (NI), concluyó sin que se aprobara una nueva.

ITALIA: Intensas lluvias y granizadas causan graves inundaciones

Las intensas lluvias y granizadas que afectan al norte de Italia en las últimas horas han causado graves inundaciones, sobre todo en la ciudad de Milán, donde ha aumentado el caudal de los ríos y varias personas han tenido que ser rescatadas.

Toda la zona norte de Italia se encuentra en alerta naranja por el mal tiempo y en Milán se vigila la crecida del río Seveso, que amenaza varios barrios, mientras que el desbordamiento del Lambro causó la inundación de otras zonas de la capital de Lombardía, según los medios locales.

Los bomberos de Milán tuvieron que llevar a cabo numerosos rescates, como el una madre con dos niños pequeños que vivían en un piso bajo y que tuvieron que ser desalojados en una lancha, o el de una persona con discapacidad.

También pusieron a salvo a dos personas que se encontraban en un coche cuando se inundó un paso subterráneo.

Además, debido a la caída de muchos árboles, resultan cortadas algunas calles, lo que ha causado problemas en el transporte público y varias líneas de tranvía están interrumpidas debido a la inundación de las centrales en otras zonas de la ciudad.

Las previsiones para mañana, jueves, no son mejores, y se esperan tormentas, granizadas y fuertes ráfagas de viento en todo el norte, mientras que en el sur del país, por el contrario, se prevé un calor anómalo para estas fechas, con un aumento de las temperaturas, que llegarán a superar los 30 grados en la isla de Sicilia.



La situación más grave se registró en el municipio de Vergiate, en la provincia de Milán, donde varias casas quedaron sin luz e inundadas, y un deslizamiento de tierra que se produjo en la zona de Cartabbia obligó a cerrar la carretera temporalmente al tráfico.

La unidad de control del Centro Geofísico de Varese detectó más de 95 milímetros de lluvia caídas desde medianoche hasta media mañana del miércoles, con una intensidad de algo más de 7 milímetros por hora.

La Protección Civil regional había emitido una alerta naranja activa también en los sectores del noroeste de Lombardía debido al riesgo hidrogeológico.

FRANCIA: Movilizan a 450 policías para ir tras asesinos de agentes penitenciarios

Francia moviliza este miércoles a 450 policías en el departamento del Eure para buscar a los autores del asalto a un furgón blindado durante el que asesinaron a dos agentes penitenciarios e hirieron a otros tres para ayudar a huir a un detenido que estaba siendo trasladado a la prisión.

Mohamed Amra, un peligroso narcotraficante, y los cuatro hombres armados que asaltaron el convoy para liberarle, están bajo orden de búsqueda y captura tras protagonizar un violento asalto con armas de guerra, superiores a las que portaban los agentes del Estado.

El Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN), la élite de la gendarmería francesa y una de las unidades antiterroristas más respetadas en el mundo, está también movilizada en esta búsqueda.

"Esperamos en los próximos días volver a arrestar al detenido así como a la banda de asesinos", declaró en la radio RTL el ministro del Interior, Gérald Darmanin.

Los trabajadores del sistema penitenciario guardaron un minuto de silencio en las cárceles de todo el país.

El momento fue más tenso en la cárcel de Caen (noroeste), de la que procedían los dos agentes asesinados (uno de ellos deja dos hijos y el otro a su mujer embarazada de cinco meses).

Amra, de 30 años y conocido como ‘La Mosca’, había sido condenado la pasada semana por robo y, en el momento del asalto en el peaje de la autopista de la localidad de Val-de-Reuil, estaba siendo trasladado de regreso al centro penitenciario de Evreux tras haber sido interrogado por un intento de homicidio cerca de la ciudad de Ruán.

Una pancarta que dice "Prisión de Muerte" cuelga afuera de la prisión de La Sante mientras la gente se reúne para observar un minuto de silencio por los a dos funcionarios asesinados. EFE

También acusado de un homicidio voluntario cometido en 2022 cerca de Marsella, en el marco de una investigación por tráfico de estupefacientes. Esta causa podría implicar la posibilidad de cadena perpetua.

El caso ha creado una oleada de indignación en los partidos conservadores y de ultraderecha, que ven estos hechos como un reflejo de la "debilidad" y la "impotencia" del Gobierno de Emmanuel Macron para combatir el crimen organizado.

Su ministro del Interior, Gérald Darmanin, achacó ese recrudecimiento de bandas de narcotráfico, como la que supuestamente liberó a Amra, a un aumento de la oferta de estupefacientes en el país, que atribuyó a una subida de la producción de droga en América Latina.

El ministro de Justicia, Eric Dupont-Moretti, se reúne hoy con los sindicatos de funcionarios penitenciarios para conocer las demandas de los agentes de prisiones sobre sus condiciones laborales y de seguridad.

INDONESIA: El volcán Ibu vuelve a entrar en erupción y lanza columna de humo



El volcán Ibu, en el este de Indonesia, volvió a entrar este miércoles en erupción por segunda vez esta semana y lanzó una columna de humo y ceniza de unos 5.000 metros, indicó el Instituto de Vulcanología indonesio (Magma).

El monte Ibu, de unos 1.325 metros de altura y situado en la isla de Halmahera en la provincia de Molucas del Norte, entró en erupción a las 13:54, hora local (6:54 GMT), según indicó Magma en un comunicado.

El volcán ya entró en erupción el pasado lunes lanzando una columna similar de humo y ceniza.

Las autoridades repitieron las recomendaciones para que nadie se acerque a un radio de menos de 3 kilómetros y establecieron una restricción más amplia de 5 kilómetros en la zona norte del volcán, donde se encuentra el cráter activo.

Asimismo, el instituto vulcanológico recomendó el uso de mascarilla y gafas protectoras para las personas que salgan a la calle en zonas cercanas al volcán.

Espesas cenizas grises y nubes oscuras arrojadas desde el monte Ibu en la provincia de North Maluku, Indonesia, el 15 de mayo de 2024. EFE

En el Anillo de Fuego del Pacífico El archipiélago indonesio se asienta dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría de escasa magnitud.

Ibu se encuentra en el norte de Halmahera, una isla al oeste del archipiélago indonesio de 17.780 kilómetros cuadrados y una población de más de 449.000 personas.

Indonesia alberga más de 400 volcanes, de los que al menos 129 continúan activos y 65 están calificados de peligrosos.

