¿Qué pasó el 03 de julio de 2024 en el mundo?

La CorteIDH ordena a Perú dejar sin efecto proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad. En Bolivia, reivindican la gastronomía nacional preparando el sándwich de chola "más grande del mundo". Mientras que la Policía australiana busca a una niña desaparecida tras nadar en un río infestado de cocodrilos. Así va el mundo este primer miércoles de julio de 2024.

BOLIVIA: preparan el sándwich de chola "más grande del mundo"



Un centenar de cocineros de Bolivia prepararon durante dos días el 'Sándwich de chola más grande del mundo' de más de dos metros de diámetro y lo presentaron este martes frente a decenas de bolivianos, en un evento para reivindicar la gastronomía de la ciudad de La Paz, sus ingredientes y la comida tradicional.

El icónico platillo de ciudad de La Paz, ubicada a 3.600 metros sobre el nivel del mar, es servido tanto en grandes restaurantes como en los tradicionales puestos callejeros, es muy consumido y querido por sus habitantes.

Esta jornada 100 cocineros prepararon el sándwich que es conocido por llevar lonjas de jamón de cerdo horneadas y repartieron más de 5 mil platos a las personas que asistieron a la presentación, y lo degustaron en medio de danzas tradicionales bolivianas y de música marcial en la plaza del estadio Hernando Siles.

"La importancia de este evento es salvaguardar y mostrar nuestra cultura y nuestra gastronomía paceña (...) salvaguardar nuestros ingredientes y productos, y unificar a los hermanos porque todos somos uno, queremos que la política se quede a un lado por un momento", dijo a EFE el chef Rodolfo Guzmán uno de los promotores de la creación del 'Sándwich de chola más grande del mundo'.

También habló sobre el origen de este sándwich, que "fue creado por mujeres de pollera en el siglo XX, que a la necesidad de una comida rápida empiezan a trabajar con un sándwich de chancho, es un pernil de cerdo simplemente llevaba con cebolla encurtida o escabeche, y lo tradicional era decir 'vamos a comer el sándwich de la chola' de ahí sale la tradición".

El chef Guzmán indicó a EFE que los ingredientes actuales del platillo son: "el pan tradicional, la pierna de cerdo, el escabeche o verduras curtidas en vinagre, el ají rojo braceado procesado y molido; con un cuero de cerdo crocante".

Mujer aimara posan junto al Sándwich de chola más grande del mundo, este martes en La Paz (Bolivia). EFE

PERÚ: CorteIDH ordena dejar sin efecto proyecto sobre crímenes de lesa humanidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este martes a Perú dejar sin efecto o que no otorgue vigencia a un polémico proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra, que abriría la puerta a prescripciones de esos delitos.

"Requerir al Estado del Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú", indica una resolución de medidas provisionales de la CorteIDH.

La CorteIDH explicó que este requerimiento responde a la necesidad de "garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas" de los casos Barrios Altos y La Cantuta, los cuales fueron resueltos por el tribunal internacional con sendas sentencias contra el Estado.

Ese proyecto pretende impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.

Organizaciones defensoras de derechos humanos afirman que esta iniciativa afectará el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, puntualmente en los casos de La Cantuta y de Barrios Altos.

El caso Fujimori El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, a raíz de dos matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, y actualmente, a pesar de haber sido indultado y excarcelado, sigue siendo procesado por otra masacre atribuida al Colina. El pasado 13 de junio la CorteIDH ordenó a Perú detener el trámite del proyecto hasta que emitiera una resolución respecto al tema.

La CorteIDH también ordenó a Perú que a más tardar el 9 de agosto próximo presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo que le ha ordenado.

En junio pasado la CorteIDH realizó una audiencia sobre este tema en la que escuchó a representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos y a funcionarios del Estado de Perú. En esa audiencia, los agentes estatales defendieron la legalidad del proyecto de ley y cuestionaron la competencia de la CorteIDH, ya que consideraron que la adopción de medidas provisionales significaría una forma de "callar" al Congreso y que "no legisle".

El proyecto de ley es promovido por el fujimorismo y una bancada conformada por exjefes de las Fuerzas Armadas.

Fotografía de archivo de una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en San José (Costa Rica). EFE

AUSTRALIA: Buscan a niña desaparecida tras nadar en río infestado de cocodrilos

La Policía australiana informó este miércoles que busca a un niña de doce años que desapareció mientras nadaba en un riachuelo infestado de cocodrilos en una remota comunidad aborigen del norte del país.

La menor fue vista por última vez nadando en el riachuelo Mango Creek, en la comunidad Nganmarriyanga, anteriormente conocida como Palumpa y situada a unos 357 kilómetros al suroeste de la ciudad australiana de Darwin, de acuerdo a un comunicado publicado hoy por la Policía del Territorio Norte.

"Según los primeros informes, la niña había sido atacada por un cocodrilo", agregó la Policía del Territorio Norte, cuya capital es Darwin, al agregar que los equipos de búsqueda y rescate aún no han dado con la menor.

Los cocodrilos de estuario (Crocodylus porosus), al igual que los tiburones, son dos temidos animales conocidos por sus esporádicos ataques a humanos, algunos de ellos mortales.

Los cocodrilos de estuario en Australia, unos animales que pueden medir hasta seis metros, abundan en la región tropical del norte australiano después de que fueran declarados una especie protegida en 1971 cuando quedaban unos 3.000 ejemplares silvestres a raíz por la caza indiscriminada de este reptil.

Estas medidas de protección permitieron que la población de cocodrilos de estuario se recuperara en el Territorio Norte hasta alcanzar unos 100.000 ejemplares en la presente década.

Un cocodrilo en el Territorio Norte de Australia. EFE

JAPÓN: Circulan primeros billetes en 20 años rediseñados con mayor seguridad

Japón puso en circulación este miércoles sus primeros billetes rediseñados en 20 años para aumentar su seguridad con la integración de tecnología holográfica de vanguardia.

Uno de los objetivos principales es impedir falsificaciones, dijo hoy el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, en una ceremonia en la sede del banco central para conmemorar la ocasión.

Los billetes incorporan avances en tecnología holográfica para simular que los retratos parezcan tridimensionales, tienen el mismo tamaño que los anteriores, aunque los números de su valor se han impreso en mayor tamaño, y son más fácilmente identificables al tacto, para ofrecer facilidades a las personas invidentes.

"Es un momento en el que los pagos sin efectivo están progresando, pero el efectivo es un método de pago que cualquier persona puede usar en cualquier momento, de forma segura, y seguirá desempeñando un papel importante en el futuro", señaló Ueda, que aseguró que, mientras haya demanda de billetes, la entidad seguirá ofreciéndolos.

En 2019, el anuncio El rediseño de los billetes fue anunciado en abril de 2019, coincidiendo con el anuncio del nombre de la nueva era en la que se encuentra Japón, Reiwa, y que comenzó con la llegada al trono del emperador Naruhito tras la abdicación de su padre, Akihito.

Las entidades bancarias japonesas comenzaron a distribuir los nuevos billetes de 10.000, 5.000 y 1.000 yenes a primera hora del día, lo que causó en algunas sucursales colas de interesados en conseguirlos.

Este miércoles se distribuyeron a las instituciones 1,6 billones de yenes (unos 9.200 millones de euros) en billetes nuevos.

El nuevo billete de 10.000 yenes (equivalente a unos 57,55 euros al cambio de hoy) retrata a Eiichi Shibusawa, considerado el "padre del capitalismo japonés" y entre cuyos hitos estuvo el establecimiento del primer banco nacional de Japón, mientras que el reverso, que con este cambio experimenta su primera renovación desde 1984, es una imagen de la icónica estación ferroviaria de Tokio.

El primer ministro japonés, Fumio Kishida y el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, posan con los billetes de nuevo diseño en la sede del Banco de Japón, en Tokio, el 3 de julio de 2024. EFE

ITALIA: Nápoles vuelve a temblar con un terremoto de 3,2 grados



El área de los 'Campos Flégreos' cercana a Nápoles (sur de Italia), bajo la que existe una enorme caldera volcánica, registró esta madrugada un nuevo terremoto de 3,2 grados de magnitud, sin causar heridos ni daños materiales.

El sismo se produjo a las 2.18 hora local (00.18 hora GMT) a unos tres kilómetros de profundidad, y tuvo su epicentro a seis kilómetros al sureste de la localidad de Pozzuoli, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología italiano (INGV).

Desde este martes, en un nuevo enjambre sísmico, se han registrado cuatro terremotos en cuatro minutos de entre 2,5 y 2,9 grados, también en una profundidad de unos tres kilómetros y con epicentro en el mar, en el área del Golfo de Pozzuoli.

Los temores de la población de la zona han aumentado después de que en mayo hubiera un terremoto de 4,4 grados, el mayor registrado en los últimos 40 años.

Desde entonces, los temblores se han ido sucediendo con varios sismos, el mayor de ellos de 3,7 grados.

Los 'Campos Flégreos', una caldera con una veintena de cráteres, atraviesan una fase de 'bradisismo', un fenómeno que aumenta el nivel del suelo, deformándolo, en función del gas y magma acumulado en las profundidades. Desde enero de 2016, el suelo del lugar, en municipios como Pozzuoli, se ha elevado en 88 centímetros.

Imagen de archivo del terremoto en Nápoles el pasado mes de mayo. EFE

RUSIA: Moscú bate récord de calor por segundo día consecutivo



Moscú batió este miércoles el récord de temperatura para un 3 de julio, establecido hace 107 años, al alcanzar los 32,5 grados centígrados, según el director científico del Servicio Meteorológico de Rusia, Román Vilfand.

"La temperatura en Moscú alcanzó los 32,5 grados, 0,3 grados que el anterior récord, alcanzado en 1917. Es decir, 107 años atrás", afirmó el meteorólogo a la agencia rusa Interfax.

Según Vilfand, la temperatura máxima histórica alcanzada anteriormente un 3 de julio en Moscú fue de 32,2 grados.

Se trata del segundo día consecutivo en que la temperatura bate récord histórico en Moscú: este martes los termómetros marcaron los 32 grados, un registro que no se había tomado un 2 de julio desde el año 1890.

Los próximos días, advierten los meteorólogos, el tiempo no dará tregua y las temperaturas pueden subir hasta los 35 grados.

La capital rusa vive una insólita ola de calor que se alargará como mínimo hasta el fin de semana, cuando se espera que las temperaturas desciendan por debajo de los 30 grados para acercarse a la norma en esta latitud.

La gente disfruta de un día caluroso en un estanque en un distrito residencial de Moscú, Rusia, el 1 de julio de 2024. EFE

