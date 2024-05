Operación de guerra en Brasil para rescatar víctimas de inundaciones

Destrucción. Así luce el cementerio tras las inundaciones en Muçum, municipio del estado de Rio Grande do Sul.

Con buques de guerra, aviones cargueros y hospitales de campaña, las Fuerzas Armadas de Brasil desplegaron un enorme operativo para auxiliar a las víctimas de las devastadoras inundaciones en el sur del país, que han dejado al menos 108 fallecidos, 136 desaparecidos y ciudades enteras bajo el agua.

El Ejército, la Marina y la Fuerza Área se han sumado a los esfuerzos para rescatar y atender a las cientos de personas que continúan incomunicadas desde la semana pasada, cuando un temporal de lluvias, que aún no ha terminado, golpeó con dureza el estado de Rio Grande do Sul. Desde el inicio, el gobernador de este estado fronterizo con Uruguay y Argentina, Eduardo Leite, dijo que enfrentaban una “situación de guerra” y el Gobierno central no dudó en movilizar a los tres brazos de las Fuerzas Armadas.

En la bautizada Operación Taquari II participan más de 15.000 militares y agentes de otros cuerpos, según datos oficiales. La cantidad de equipos en activo muestran la magnitud de la tragedia: 42 aeronaves, 243 embarcaciones y 2.500 vehículos y equipamientos de ingeniería. Desde entonces, más de 46.000 personas han podido ser rescatadas.

La logística es complejísima. El principal aeropuerto de la región, el de Porto Alegre, es hoy una gran laguna y está inoperante. Los accesos a algunas ciudades por vía terrestre directamente han desaparecido.

Aislados. Así se observa el puente que conectaba las ciudades de Lajeado y Arroio do Meio. EFE

La vía aérea es la más rápida para los rescates; y la fluvial para traer combustible, agua y alimentos, que hacen falta ya en algunos puntos de la región.

Llegar por tierra a las zonas más afectadas es una odisea desesperante. El mayor Roger Silva, comandante de los hospitales de campaña que el Ejército va a montar en Rio Grande do Sul, asegura que han “hecho un esfuerzo muy grande para traer el hospital. Esta ciudad fue muy afectada por las inundaciones”. Uno de ellos lo están levantando en el municipio de Eldorado. Aunque Les ha costado un día llevar toda la estructura.

Han tenido que dar un rodeo enorme porque la cabecera del puente que daba acceso directo al municipio colapsó por la fuerza del temporal y ahora lo están intentando rehabilitar a las prisas, de forma rudimentaria, colocando piedras.

Por el camino, el convoy formado por siete camiones y una ambulancia militar se encontró un paraje desolador manchado de barro, con tiendas de campaña improvisadas y una gran cantidad de animales desorientados, como perros, caballos y cerdos.

El hospital de campaña, montado en un terreno cedido por un empresario local, tendrá capacidad para 300 pacientes por día. Una decena de sanitarios militares darán atención a los casos de baja y media complejidad. A los más graves los trasladarán a Porto Alegre, capital de Río Grande del Sur, también fuertemente afectada por las inundaciones.

Habitantes se transportan en una canoa en una zona inundada este viernes en Canoas, región metropolitana de Porto Alegre (Brasil). André Borges / EFE

EL ÚNICO LUGAR DE LA CIUDAD CON LUZ

El hospital público de Muçum es desde hace diez días el único punto con luz en este municipio del sur de Brasil donde la crecida del río Taquari derribó incontables postes eléctricos y centenares de casas. Aunque los operarios trabajan a marchas forzadas para remendar los cables, en el estado de Rio Grande do Sul donde se ubica Muçum aún había hasta este viernes 323.000 puntos sin energía eléctrica, según datos oficiales, dentro de las inundaciones sin precedentes que han afectado a toda la región. Los afortunados que no perdieron la vivienda en esta población rural de casi 5.000 habitantes han tenido que ducharse con agua fría, comer alimentos donados a falta de nevera, y reutilizar la ropa embarrada que no consiguen lavar a máquina. El centro está ofreciendo, además, lavar y secar la ropa de los vecinos. De los 100 kilos diarios que lavaban antes, ahora superan los 300.

