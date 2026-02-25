Nueva primera ministra de Perú promete una transición democrática "transparente"

Denisse Miralles asume el cargo y asegura que el gobierno de José Balcázar garantizará neutralidad en las próximas elecciones

La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Denisse Miralles, reacciona este martes, en una rueda de prensa en Lima (Perú).

La flamante primera ministra de Perú, Denisse Miralles, afirmó el martes 24 de febrero de 2026, que la "primera tarea" del gobierno de transición que preside desde la semana pasada el legislador izquierdista José Balcázar, "es asegurar la transición democrática coordinada y transparente" en su país.

"El Perú necesita el cierre de esta etapa de incertidumbre política", remarcó Miralles en alusión a los últimos cambios en la jefatura de Estado que llevaron a la destitución del derechista José Jerí de la presidencia transitoria y la posterior designación de Balcázar por el Congreso.

La primera ministra, quien asumió el cargo durante la tarde de este martes junto a los demás ministros, aseguró que se mantendrá una coordinación estrecha con los organismos electorales, tanto para la entrega de recursos económicos como para asegurar la "neutralidad absoluta" del Ejecutivo en el proceso electoral que se celebrará el próximo 12 de abril para elegir al nuevo Gobierno peruano.

Miralles informó en una rueda de prensa que, tras la toma de juramento a los nuevos cargos, se celebró una reunión del Consejo de Ministros que tuvo como primer punto de agenda el impacto de las fuertes lluvias e inundaciones que se presentan en diferentes regiones del país.

Anunció, en ese sentido, que Balcázar viajará este miércoles con una comitiva de ministros a la región sureña de Arequipa "donde ha habido un mayor impacto de la emergencia", según dijo.

Indicó, además, que el gobierno ha decidido declarar el estado de emergencia en varios distritos y provincias de regiones como Arequipa, Ica, Moquegua, Amazonas, Áncash, Junín, Cajamarca y Lima.

Economía sin alteraciones y seguridad ciudadana

La primera ministra aseguró, por otra parte, que el gobierno de transición mantendrá una "orientación económica firme y sin alteraciones" y dará "señales claras de estabilidad, responsabilidad fiscal y respeto a las reglas que generan confianza".

Mencionó que, además, se fortalecerá la seguridad ciudadana, con prioridad en las labores de "inteligencia y estrategia, y la capacidad operativa frente al crimen".

Miralles, quien era ministra de Economía y Finanzas del gobierno de Jerí, juró este martes como nueva presidenta del Consejo de Ministros, a pesar de que oficialmente se había anunciado que ese cargo iba a ser ocupado por el también economista y excandidato presidencial Hernando de Soto.

Al respecto, la jefa del gabinete dijo que esta decisión también fue sorpresiva para ella, que aspiraba a continuar al frente de la cartera de Economía, pero este martes se le informó que De Soto pedía "cambios adicionales" en la lista de ministros que había acordado con Balcázar.

Agregó que, ante la necesidad de atender la emergencia causada por las lluvias en el país, Balcázar le ofreció la presidencia del Consejo de Ministros, una versión que fue respaldada por el canciller, Hugo de Zela, quien dijo que los ministros fueron "muy insistentes" en señalar que "había que tomar una rápida decisión sobre quién iba a ser el primer ministro".

Miralles pidió, finalmente, que no se hagan "elucubraciones que no vienen al caso" sobre su designación y rechazó que haya sido por algún acuerdo político, ya que aseguró que es "una funcionaria pública de carrera".

