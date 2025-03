Nueva marcha de jubilados desafía al gobierno de Argentina en Buenos Aires

Miles de manifestantes comenzaron a movilizarse en las inmediaciones del Parlamento argentino en apoyo a los reclamos de los jubilados, en medio de un despliegue de unos 2.000 policías, calles cortadas por las fuerzas de seguridad, vallas y avisos a la población para que no acuda a la manifestación.

Milei respalda a ministra tras represión policial en marcha de jubilados Leer más

A la protesta se sumaron docentes universitarios, sindicatos y organizaciones sociales, que desplegaron banderas y carteles.

RELACIONADAS Periodista en estado crítico por represión policial en protesta en Argentina

La marcha comenzó en un ambiente de tranquilidad hacia las 17:30 hora local (20:30 GMT) de este miércoles 19 de marzo de 2025, aunque se están produciendo momentos de tensión entre manifestantes y agentes de las fuerzas de seguridad.

Los jubilados piden mejoras en sus pensiones, cobertura de medicamentos y que se mantenga la moratoria previsional, por la que se cobra pensión aunque no se hayan cotizado 30 años, y que vence el próximo domingo.

El Gobierno pidió este martes a la Justicia argentina que ordene la detención de 29 personas que identificó a través de cámaras de vídeo y a las que acusa de actos violentos durante la marcha por los jubilados de la semana pasada en Buenos Aires. Fuentes oficiales informaron que la presentación judicial fue hecha por el Ministerio de Seguridad Nacional argentino, que comanda Patricia Bullrich.

Sin mayoría propia La protesta coincide con el debate en la Cámara de Diputados sobre un decreto de Milei, que busca respaldo del Congreso para un posible nuevo acuerdo de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin mayoría propia, el gobierno depende de aliados para aprobarlo, lo cual requiere el visto bueno de sólo una de las cámaras.

La gota que rebalsó el vaso

"Cuando trabajaba me alcanzaba para vivir, ahora que estoy jubilada no. Tengo un trabajo extra para mantenerme. Pero no vengo por mí, vengo por todos los jubilados que no pueden venir", dijo a EFE Mónica, una de las mujeres presentes en la marcha.

¿Qué pasa en Argentina? protesta de jubilados desata la mayor represión de Milei Leer más

"La gota que rebalsó el vaso fue la represión del miércoles pasado. Pegarle a un jubilado, no era necesario", agregó Mónica.

Esta manifestación se celebra en medio de un fuerte operativo de seguridad, con unos 2.000 policías desplegados y las calles aledañas al Parlamento, 100 metros a la redonda, cercadas con vallas para impedir la circulación de vehículos y controlar el paso de personas.

Hace una semana la policía reprimió de forma muy contundente la marcha de los jubilados, entonces apoyada también por sindicatos e hinchas de fútbol, con el resultado de más de 120 detenidos y medio centenar de heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, que sigue en estado grave a causa del impacto de un cartucho de gas lacrimóngeno en la cabeza.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!