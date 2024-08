¿Qué pasó el 10 de agosto del 2024 en el mundo?

En Serbia hubo una multitudinaria manifestación en contra de un proyecto de extracción de litio, mientras que en Argentina, la Justicia registró el apartamento del expresidente Alberto Fernández, acusado por su expareja de violencia física. Estos y otros hechos se registraron en el mundo este sábado 10 de agosto del 2024.

Ejército denuncia que más de 100 soldados fueron retenidos en el sur de Colombia

Cerca de 100 soldados colombianos, que estaban cumpliendo labores de registro y control, fueron retenidos en una zona rural del departamento del Guaviare, en el sur de Colombia, por personas que se identificaron como miembros de las "guardias campesinas", denunció este sábado el Ejército.

"Estos individuos exigen la presencia del alcalde de San José del Guaviare, así como de delegados de la MAPP-OEA, ONU, Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, como condición para permitir la liberación de un grupo de soldados, quienes se encuentran secuestrados por estas comunidades", puntualizó el Ejército en un comunicado.

"Las guardias campesinas" son grupos comunitarios que actúan en diferentes partes del país como cuerpos de defensa de derechos humanos.

Rechazo el secuestro de nuestros soldados de la @ftc_omega en San José del Guaviare, quienes se encontraban cumpliendo su misión constitucional de proteger a la población civil de las extorsiones realizadas por el grupo armado organizado residual (GAO-r). (1) pic.twitter.com/nQcDCazRfV — General Luis Emilio Cardozo Santamaría (@COMANDANTE_EJC) August 10, 2024

De acuerdo con la información del Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega los militares fueron interceptados el viernes en una zona rural de San José del Guaviare, la capital departamental por supuestos "miembros de las guardias campesinas de las veredas (caseríos) Chuapal y Bocas de Caño Cafra, municipio de San José del Guaviare".

Posteriormente el Ejército informó de que "un primer grupo de cerca de 40 de ellos (soldados) ya se encuentran en libertad" y que inmediatamente continuaban en sus labores de patrullaje en áreas rurales de San José del Guaviare.

"En la zona donde se produjeron los hechos continúa la reunión entre una comisión de autoridades locales y organismos internacionales con las comunidades. Al término de dicha reunión se realizará un consejo de seguridad", explicó la información.

Igualmente dijo que "el resto de uniformados, cerca de 60, permanecen secuestrados".

La tropa estaba en ese lugar para combatir la presencia de una disidencia de las FARC al mando de alias 'Cancharino', quien, mediante panfletos, citó a los comerciantes del departamento del Meta y San José del Guaviare, "obligándolos a cerrar sus negocios entre el 22 y el 26 de julio del presente año".

Serbia: Cientos de personas se manifiestan en Belgrado contra una mina de litio

Decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en Belgrado para exigir la prohibición de un proyecto de extracción de litio en el oeste de Serbia, impulsado por la multinacional Río Tinto y apoyado por el Gobierno, debido a los temores por su posible impacto ambiental.

Según la televisión N1, la protesta en la plaza y calle de Terazije, en pleno centro de la capital, reunió a unas 30.000 personas de todas las edades y llegadas de diferentes partes del país.

Un manifestante sostiene un cartel que dice "Rio Tinto, sal de Serbia" durante una manifestación contra los planes de comenzar a extraer litio en Serbia. ANDREJ CUKIC / EFE

"Nuestra exigencia es una ley que prohíba de forma duradera la exploración y explotación del litio y boro en todo el territorio de Serbia", declaró ante los manifestantes Zlatko Kokanovic, activista ecológico y ciudadano de Gornje Nedeljice, localidad en la que se encontraría una futura mina de litio.

Kokanovic anunció un bloqueo de carreteras y vías férreas importantes en Serbia y los manifestantes se encaminaron tras la protesta con él y sus seguidores hacia una autopista que pasa por Belgrado.

Además de la autopista, parte de los manifestantes bloquearon el tráfico ferroviario en la principal estación de trenes de la capital al ocupar los rieles de los dos sentidos, así como en la estación de Novi Beograd, otro punto importante de tráfico ferroviario en Belgrado.

Según los organizadores, los bloqueos permanecerán hasta el cumplimiento de sus exigencias, a pesar de las advertencias de las autoridades de que sus actos violan la ley.

Los manifestantes llevan pancartas con lemas como 'No habrá mina' o 'Río Tinto, no excavarás' y gritan 'Río Tinto, fuera de Serbia', 'Jadar no es para venderlo' y 'traidores'.

Uganda: Al menos ocho muertos y 14 heridos en el derrumbe de un vertedero en la capital

Al menos ocho personas murieron y catorce resultaron heridas este sábado tras un fallo estructural que provocó un derrumbe en el vertedero de Kiteezi, a las afueras de Kampala, capital de Uganda, informaron las autoridades locales, que continúan las labores de rescate.

"El vertedero de la autoridad de la capital Kampala (KCCA) en Kiteezi ha sufrido esta mañana un fallo estructural en la masa de residuos que ha provocado el derrumbe de una sección del vertedero", informó la KCCA, encargada de la gestión del basurero, en un comunicado difundido a través de X.

Los fallecidos son seis adultos y dos niños, mientras que catorce heridos fueron rescatados y evacuados a los hospitales de Mulago y San Esteban de la capital ugandesa.

La operación de búsqueda y rescate continúa por si hubiera más personas sepultadas bajo la basura, así como para evitar nuevos incidentes, subrayó la KCCA.

La Justicia de Argentina incauta el celular del expresidente Alberto Fernández

La Justicia de Argentina registró el apartamento en Buenos Aires del expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) e incautó su teléfono móvil en el marco de la investigación por presunta violencia de género denunciada por su expareja, informaron este sábado medios locales.

Fuentes judiciales citadas por la prensa local confirmaron que el procedimiento, ordenado por los fiscales Carlos Rívolo y Ramiro González, se llevó a cabo la noche de este viernes en el edificio del barrio capitalino de Puerto Madero donde vive el exgobernante.

El expresidente de Argentina, Alberto Fernández. ARCHIVO EFE

En el registro, realizado por efectivos de la Policía Federal, se incautó el teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos del dirigente peronista.

La medida judicial se llevó a cabo en el marco de la investigación abierta el pasado martes, luego de que la exprimera dama argentina Fabiola Yáñez decidiera impulsar una denuncia en contra de su expareja por violencia machista.

Yáñez, de 43 años, actriz y periodista de profesión, tomó esa decisión después de que la Justicia, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias del exmandatario, hallara en un teléfono móvil de una secretaria de Fernández conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de "lesiones leves en contexto de violencia de género" a la expareja del político peronista, de 65 años.

Tras la denuncia, el juez federal Julián Ercolini prohibió a Fernández salir de Argentina y le ordenó no acercarse ni contactar por ninguna vía a Yáñez, quien reside actualmente en Madrid y que manifestó estar padeciendo "terrorismo psicológico" por parte de Fernández.

República Dominicana: La Suprema Corte absuelve del caso Odebrecht a los dos condenados

La Suprema Corte de Justicia de República Dominicana absolvió a los dos condenados en el país por el caso de corrupción de Odebrecht, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el empresario Ángel Rondón, al no considerarse probada la acusación.

En la sentencia conocida este viernes, el tribunal no ve probada la acusación, tal como establece el Código Procesal Penal dominicano, y rechaza el recurso de casación de la Procuraduría.

Por ello, ordena que sean devueltos todos los bienes incautados a Díaz Rúa y Ángel Rondón, quienes habían sido condenados por lavado de activos provenientes del enriquecimiento ilícito y soborno.

Uno de los edificios de la empresa Odebrecht. EFE

En concreto, Díaz Rúa fue sentenciado a cinco años de cárcel por lavado de dinero, mientras que Rondón recibió ocho años al ser hallado culpable de repartir los sobornos millonarios y de lavado de dinero.

La corte considera que no se ha logrado identificar a los funcionarios que habrían recibido los sobornos, algo esencial para probar el delito, y por tanto no habría elemento para sustentar las condenas.

Además, se descarga de responsabilidad penal al abogado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno frente a la petición fiscal de que fuera condenado por enriquecimiento ilícito, pero no pudo probarse, por lo que se ratificó su absolución.

Díaz Rúa y Rondón eran los únicos condenados en República Dominicana en el proceso del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción juzgado en este país caribeño después de que la constructora brasileña reconociera que había pagado más de 92 millones de dólares a funcionarios a cambio de la adjudicación de obras públicas.

