Netanyahu dice estar de acuerdo con el plan de Trump para tomar Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reafirmó este domingo durante una reunión del Gobierno, tras su encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, su compromiso con los objetivos comunes entre ambas naciones, entre los que destacó el plan del presidente Donald Trump para garantizar “una Gaza completamente diferente”.

Reuniones de cooperación

“Estamos comprometidos juntos con objetivos comunes. No solo la liberación de los rehenes (70 secuestrados el 7 de octubre y tres con anterioridad); la eliminación de Hamás y, por supuesto, garantizar que Gaza nunca vuelva a ser una amenaza para Israel, además del plan del presidente que dice que habrá una Gaza completamente diferente”, dijo el mandatario.

Netanyahu repitió que esta situación de sintonía con Trump pone a Israel “en una situación en la que no se ha encontrado desde su fundación”: “No había tales oportunidades, no había tal asociación y no había potencial tanto para eliminar las amenazas como para traer realmente oportunidades con las que simplemente no soñábamos”.

Esto ocurre tras su reunión ayer con el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su primer viaje a Oriente Medio desde que asumió el cargo en enero.

Rubio aseguró este domingo ante el presidente de Israel, Isaac Herzog, que Donald Trump está “firme y profundamente comprometido con el objetivo de que todos y cada uno de los rehenes vuelvan a casa”.

El secretario de Estado destacó como una prioridad el trabajo conjunto de la Administración estadounidense con el Gobierno de Benjamín Netanyahu para traer a los rehenes de vuelta, si bien también destacó entre los retos regionales a afrontar la situación en el sur de Líbano, donde Israel mantiene a sus tropas, la de Siria tras la caída de Bashar al Asad y, sobre todo, la relación con Irán.

“Siempre hemos buscado la paz y siempre quisimos la paz en nuestra región. Y creo que su visita aquí, así como su capacidad para cambiar e influir en nuestra región, son enormes y pueden traer una gran esperanza a nuestro pueblo y a los pueblos de la región”, dijo por su parte Herzog.

El mandatario israelí también aseguró que los dos habían mantenido una “conversación muy productiva” sobre una serie de temas y reiteró que Trump “es el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca”.

En sus declaraciones, sin embargo, Rubio puso el foco en el régimen iraní, asegurando que detrás de grupos como Hamás o el grupo chií Hezbolá en Líbano, así como de Asad en Siria o de los hutíes del Yemen, se encuentra Irán.

“Sigue siendo un desafío fundamental que tenemos ante nosotros, pero que sepan que no ha habido un defensor más firme del Estado de Israel en la Casa Blanca que el presidente Trump, a quien tengo el honor de servir como su secretario de Estado”, aseveró.

El secretario de Estado también hizo un llamamiento a los socios de EE.UU “para que ayuden a convencer a los dirigentes de Hamás de que están jugando con fuego”.

