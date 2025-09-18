Venezuela denuncia "asedio" de EE.UU. en el Caribe que amenaza a pescadores

Diosdado Cabello alerta que los pescadores no saben "si los bombardean". Acusa a Washington de buscar una escalada bélica

Foto de referencia de pescadores empujando una embarcación el 10 de septiembre de 2025.

El ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, dijo el miércoles 17 de septiembre de 2025, que los pescadores en el mar Caribe están amenazados por el despliegue militar que EE. UU. mantiene en esa zona, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, y en medio del cual Caracas denunció la "ilegal" intercepción de una embarcación de pescadores.

"Hay un asedio contra el pueblo de Venezuela y, con el pueblo de Venezuela, asedian a otros pueblos. Por ejemplo, el pueblo pescador de todo el Caribe está siendo amenazado de muerte. Cualquier pescador de cualquier isla, de cualquier país que salga, no sabe si lo bombardean. Es una sentencia de muerte", advirtió Cabello durante su programa de televisión semanal, 'Con el Mazo Dando'.

Este sábado, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro aseguró que un "destructor" estadounidense abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con "nueve pescadores", con la intención, dijo, de justificar "una escalada bélica" en el Caribe.

Un pescador observa el horizonte en una playa frente al mar Caribe, en medio del despliegue de maniobras militares de EE.UU. y de Venezuela. AFP

"No, no lo he hecho", respondió Trump cuando le preguntaron si ha mantenido conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, o con líderes militares sobre un posible cambio de régimen en Venezuela. https://t.co/xY2pWOTOZd — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 18, 2025

Cámaras contra asedio naval

Según un comunicado de la Cancillería en Caracas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana "monitoreó y registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia que posee, acompañando en todo momento a los pescadores hasta su liberación".

Venezuela anuncia maniobras militares en el Caribe ante "amenaza" de EE.UU. Leer más

En ese contexto, el titular de Interior señaló este miércoles que "no puede salir barco que no tenga cámara" e instó al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) a comenzar a instalar esos equipos.

"Ponerle cámara a todas las lanchas pesqueras, porque uno no sabe. Como la caja negra, ¿no?", añadió.

Washington mantiene desplegados en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico, lo que Venezuela denuncia como un intento de propiciar un "cambio de régimen".

La Administración de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!