Milei describe denuncias de corrupción en su contra como "operaciones difamadoras"

El presidente argentino asegura que las acusaciones son una estrategia de la oposición ante las elecciones en Buenos Aires

El presidente de Argentina, Javier Milei, es custodiado durante un acto de campaña de candidatos de su partido este 27 de agosto de 2025.

El presidente argentino, Javier Milei, definió este jueves 28 de agosto de 2025, las denuncias de corrupción en su contra como "burdas operaciones difamadoras" y "una nueva mentira" de la oposición política en la antesala de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires del próximo 7 de septiembre.

"La opereta (operación) de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como en todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la Justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición", afirmó el mandatario al disertar en el encuentro anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

"Cuando nos metimos en política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y se dedicarán a desfamarnos, calumniarnos e injuriarnos", agregó Milei en su discurso.

El mandatario vinculó las denuncias en su contra por presuntos sobornos en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) con las elecciones del próximo mes en la provincia de Buenos Aires y con los comicios legislativos a nivel nacional del próximo 26 de octubre.

"Hay una elección, en la provincia de Buenos Aires, que para el kirchnerismo es definitoria. Y si nosotros llegamos a hacer una buena elección que permita inferir un gran resultado en octubre (...) habremos puesto el último clavo al cajón del kirchnerismo, y por eso están tan nerviosos", mencionó, y describió las acusaciones de corrupción como "ruido amplificado por las elecciones".

"Este 7 de septiembre el kirchnerismo va a utilizar todas las herramientas que tengan para tratar de torcer una elección; van a recurrir a todas las artimañas; van a hacer fraude; van a hacer campaña negativa; van a hacer todo", anticipó.

Hermana de Milei implicada

Las declaraciones del mandatario llegan a más de una semana de la filtración de una serie de audios del exfuncionario nacional y abogado del mandatario, Diego Spagnuolo, en los que describe un esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos a través de la Andis.

Spagnuolo, despedido tras la filtración de las grabaciones de su cargo como director de la Andis, alude también a Karina Milei -hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia- como posible destinataria de parte de los sobornos, que involucran a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina y se habrían producido con conocimiento del presidente.

El caso, por el que Milei, su hermana y Menem han sido denunciados ante la Justicia, se encuentra bajo investigación y se ha convertido en la causa de corrupción más importante que enfrenta este Gobierno desde su asunción, en diciembre de 2023.

La denuncia ha sacudido al Ejecutivo, que se mantuvo en silencio durante varios días para luego limitarse a desmentir las acusaciones y a denunciar una operación política por parte de la oposición de cara a los próximos comicios.

Milei se pronunció sobre el caso por primera vez este miércoles durante un acto de campaña en el que fue luego agredido por manifestantes opositores y apuntó contra Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió".

