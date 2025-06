México tendrá una Suprema Corte afín al gobierno con posible presidente indígena

México tendrá una Suprema Corte afín a la izquierda gobernante, con un indígena como posible presidente, según el conteo del 87% de los votos para ese tribunal difundido la noche del lunes 2 de junio de 2025.

El Supremo era la joya de la corona de la elección de jueces celebrada el domingo, ejercicio inédito en el mundo que el oficialismo impulsó como remedio contra la impunidad de más 90%, pero que según sus críticos consolida un "régimen totalitario".

La izquierda gobierna con la presidenta Claudia Sheinbaum y también controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de este país de casi 130 millones de habitantes.

El nuevo tribunal estará integrado por cinco mujeres y cuatro hombres, cuyas candidaturas fueron propuestas por el gobierno y el Congreso.

El saliente Poder Judicial seleccionó a sus propios aspirantes a la Suprema Corte, la gran piedra en el zapato del expresidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), a quien ese tribunal bloqueó varios proyectos.

Entre las elegidas están tres magistradas que apoyaron en la Corte varias iniciativas de López Obrador y Sheinbaum, incluida la reforma constitucional que instauró la elección de jueces.

Se trata de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. En 2022, Esquivel enfrentó acusaciones por el supuesto plagio de su tesis de pregrado.

Presidente indígena

La gran sorpresa fue el indígena mixteco Hugo Aguilar, que obtenía la más alta votación y se perfila como presidente de la Corte. Los comicios apenas convocaron a entre 12% y 13% del electorado.

Nacido en 1973 en Oaxaca (sur), Aguilar es un abogado con maestría en derecho constitucional que se ha dedicado a reivindicar a los indígenas (20% de la población mexicana) y trabajó en el gobierno de López Obrador.

También fue asesor jurídico de la antigua guerrilla zapatista EZLN durante negociaciones con el gobierno tras protagonizar un levantamiento armado en 1994.

"Hay una deuda importante" con los pueblos originarios, dice el nuevo magistrado, quien sigue los pasos de su más célebre coterráneo, Benito Juárez, considerado padre del México moderno. También indígena, Juárez lideró la máxima corte (1857-1858) antes de convertirse en presidente del país (1858-1872).

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunciará paulatinamente los demás resultados hasta el 10 de junio.

Presidenta desestima baja participación

La Suprema Corte fue tachada por López Obrador como la gran enemiga de su proyecto de "transformación" y defensora de los privilegios de las élites políticas y económicas de la segunda economía latinoamericana.

El creciente choque de poderes detonó la reforma que el mandatario impulsó a todo vapor en los últimos meses de su mandato y que Sheinbaum ejecutó.

La presidenta restó importancia el lunes a la baja participación en las elecciones que, según expertos, siembran dudas sobre la independencia judicial frente al poder político y el crimen organizado.

Sheinbaum defendió que los 13 millones de mexicanos que votaron son más representativos que los senadores que antes escogían a los ministros del Supremo de ternas enviadas por el gobierno. "México es el país más democrático del mundo", sostuvo.

La mandataria, cuya popularidad supera 70% tras un año de su elección, acusa a jueces salientes de haber favorecido a decenas de criminales en los últimos meses.

Los comicios estuvieron marcados además por la participación de exabogados de reconocidos capos como Silvia Delgado, quien asesoró en 2016 a Joaquín "Chapo" Guzmán, preso a perpetuidad en Estados Unidos.

Era como un fraude

Los partidos opositores desacreditaron los comicios. El líder del PRI, Alejandro Moreno, los calificó de "farsa", mientras Marko Cortés, del conservador PAN, llamó a impugnarlos.

"Me parecía que era como un fraude porque no era real, porque nunca se había visto, y realmente por eso no voté", dijo a AFP Karen Conde, estudiante de odontología de 21 años, sobre sus razones para no participar.

Sheinbaum reconoció, no obstante, que "todo es perfectible" y que la jornada del domingo permitirá sacar conclusiones "para mejorar" los próximos procesos para elegir jueces.

México celebrará en 2027 elecciones para designar a los restantes magistrados locales en 13 de los 32 estados del país.

Los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde los ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia.

