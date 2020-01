La incorporación de Mara Gómez al equipo Club Atlético Villa San Carlos, en Buenos Aires (Argentina), ha sacudido a su país y al mundo del fútbol.

Mara es la primera jugadora transexsual que podría ser parte de un equipo femenino de este deporte, en Argentina.

Por el momento entrena como suplente junto con sus compañeras en la Asociación de Fútbol Argentino; sin embargo, el club afirma que aún no tiene un contrato formal con Gómez.

La deportista afirma que diariamente recibe mensajes de apoyo y en contra por su decisión de cumplir su sueño: pertenecer a un equipo de futbol femenino.

“La sociedad se está basando en una información que dio la ciencia hace muchos años que postula que las mujeres están por debajo de los hombres en cuestiones fisiológicas y anatómicas. Sin embargo, actualmente hay jugadoras con más velocidad y fuerza que un hombre”, dijo en entrevista con Verne. Y agrega: “Tiene que ver con una visión patriarcal que inferioriza a la mujer respecto al hombre en lo biológico. El fútbol no solo se trata de hormonas. Mirá a Messi, mide 1,60 y lo siguen cuatro tipos para sacarle la pelota y no lo consiguen”.

Asimismo, agrega que el fútbol fue su terapia y lo seguirá siendo. La ayuda a olvidar problemas, a distraerse, a reírse con sus compañeras y a conocer otra gente. "Es mi medicina crónica, ahora tengo que tenerlo toda la vida. Si no tengo fútbol en un momento que estoy mal, no me curo", señaló también a Verne. La jugadora está dispuesta a llevar consigo malos comentarios, insultos, violencia verbal, con tal de hacer lo que ama.