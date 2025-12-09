Expreso
Mundo, España, Cuba, Viajes internacionales
Pasajeros hacen cola para facturar en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de Madrid.AFP

‘Maletas bolas’ ¿Qué son y por qué su restricción en España impacta a viajeros?

Estas valijas viajeras, caracterizadas por su gran volumen y su estructura flexible, han sido señaladas el país europeo

En los mostradores de facturación de vuelos con destino a Cuba en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se ha instalado en los últimos días un debate recurrente: las llamadas “maletas bolas”, muy habituales entre pasajeros que viajan cargados con paquetes y regalos, están siendo objeto de nuevas limitaciones operativas que pueden traducirse en demoras y costes extra. 

La alerta fue difundida por agencias especializadas y recogida por varios medios que cubren la comunidad cubana en España.

El término describe bultos flexibles -sacos de tela o plástico, paquetes envueltos al vacío o maletas sin estructura rígida- que quedan con forma ovalada o esférica una vez llenos. Son populares porque permiten “optimizar” espacio y llevar más volumen en cada viaje, pero carecen de base estable y forma rectangular, lo que dificulta su manipulación en las cintas y sistema automático de tratamiento de equipaje.

¿Por qué se imponen restricciones?

Según las agencias y algunos reportes periodísticos, la razón oficial aludida por fuentes aeroportuarias es operativa: la forma irregular de estos bultos provoca atascos en los transportadores, dificulta el apilamiento eficiente en bodega y aumenta el riesgo de interrupciones en el circuito automatizado del equipaje, con el consiguiente efecto dominó sobre tiempos y vuelos. Varios medios que han tratado el asunto recogen estas explicaciones y aseguran que AENA (gestor del aeropuerto) remitió la cuestión a las aerolíneas para que concreten procedimientos.

Agencias como Cuba Tulike han advertido en redes que los bultos tipo “bola” podrían considerarse “equipaje especial” -esto es, facturados en cintas distintas o con trámites adicionales- lo que a su vez puede derivar en costes extra y retrasos el día del vuelo, según relatan las piezas informativas publicadas. 

Algunos artículos y testimonios en redes mencionan casos anteriores en que pasajeros pagaron penalizaciones o fueron obligados a reempaquetar para cumplir con los requisitos, aunque las cantidades citadas varían según la fuente.

Un impacto desigual y con carga simbólica

Más allá del problema técnico, la restricción tiene impacto social: para muchas familias de la diáspora cubana estos bultos son una forma económica de enviar comida, ropa o electrodomésticos que resultan difíciles de conseguir en la Isla.

Por eso la medida ha despertado preocupación y críticas en foros y redes de la comunidad -desde advertencias prácticas hasta reclamos que subrayan el carácter simbólico y de subsistencia de esos envíos-.

Qué recomienda seguir (y qué preguntas quedan abiertas)

Especialistas en viajes y fuentes aeroportuarias recuerdan que las normas concretas sobre dimensiones, peso y tipos de equipaje las marca principalmente cada aerolínea, así como las instrucciones de seguridad de los aeropuertos; por eso los pasajeros deben comprobar las condiciones de su compañía antes de viajar y, si es posible, optar por maletas rígidas o con forma rectangular para evitar problemas en facturación. 

La web de Aena mantiene la información general sobre equipajes y servicios, aunque a la fecha no se ha localizado (o no ha sido difundido) un comunicado público formal específico que detalle una prohibición categórica contra estos bultos en todos los vuelos.

