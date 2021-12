Al cumplirse este viernes 3 de diciembre 10.000 días del atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la madre de una de las 85 víctimas fatales exigió justicia a los tres poderes del Estado "responsables de que se termine la impunidad".

La carta, difundida por la AMIA en un documento audiovisual, tiene como protagonista a Graciela, madre de Fabián Furman, una de las víctimas fatales del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994, que aún permanece impune, y que la Justicia argentina atribuye a ex altos cargos del Gobierno de Irán y a la organización chií libanesa Hizbulá.

"Desde el 18 de julio de 1994 a las 9:53 estamos esperando una respuesta que no llega. Este 3 de diciembre se cumplen 10.000 días desde ese día. Además, cumplo 81 años. No me quedan otros 10.000 días para esperar. Y sería muy triste irme de este mundo sabiendo que no se hizo nada. Porque cada día que pasa duele más y se soporta menos. Y ya no podemos, ya no puedo, esperar a la Justicia 10.000 días más", expresa Graciela en el video.

En esta acción recordatoria por los 10.000 días, la institución judía resaltó que se ha exhortado a cada administración de Gobierno a "intensificar las medidas y agotar los recursos" para lograr que el Líbano y la República Islámica de Irán cumplan con los reclamos de la justicia argentina y entreguen a los acusados de haber cometido el atentado.

Asimismo, la entidad señaló su constante exigencia a Interpol para que se mantengan vigentes los pedidos de captura y a la Cancillería argentina para que realice un monitoreo permanente que alerte tempranamente los viajes de los acusados a otros lugares del mundo, donde se podría solicitar su detención.

A 27 AÑOS DEL ATENTADO

En el homenaje anual a las víctimas, en julio de este año y al cumplirse 27 años del atentado, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, lamentó que aún no haya responsables condenados y remarcó el dolor por "la inoperancia y la indiferencia de los poderes del Estado".

"Desde el 18 de julio de 1994, cuando la bomba terminó brutalmente con la vida de 85 personas, bregamos para que los responsables materiales e intelectuales de la masacre sean sometidos a proceso judicial y cumplan condena efectiva por el delito de lesa humanidad que cometieron", remarcó entonces el titular de la mutual.