Macri critica la decisión de Milei de designar a Adorni como jefe de Gabinete

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri (c), fue captado el pasado 23 de octubre a su llegada al Teatro Colón, en Buenos Aires.

El exmandatario argentino Mauricio Macri criticó la decisión del actual jefe de Estado, Javier Milei, de designar al portavoz presidencial, Manuel Adorni, como nuevo jefe de Gabinete del Gobierno.

En un mensaje publicado en redes sociales, en la noche del sábado 1 de noviembre, Macri afirmó que la salida de "un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia".

En medio de una ola de rumores y tensiones al interior del Gobierno, Francos renunció como jefe de Gabinete en la noche del pasado viernes, justo cuando Macri cenaba con Milei en la residencia presidencial de Olivos, en la periferia de Buenos Aires.

Según relató Macri, Milei lo invitó a comer para agradecerle por el apoyo que le dio "en la semana más difícil de su Gobierno antes de las elecciones" legislativas del 26 de octubre.

Macri, líder de la fuerza conservadora Propuesta Republicana (Pro), le ha dado apoyo legislativo durante el último año a la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera Milei, y se alió en varios distritos con el oficialismo para los comicios de hace una semana.

En las legislativas, la fuerza gobernante obtuvo un amplio triunfo, pero aún así necesitará establecer alianzas para sacar adelante en el Congreso profundas reformas económicas, en materia laboral y tributaria.

Macri contó que la idea de la cena con Milei era "pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa", pero dijo que no logró ponerse de acuerdo con el presidente.

Macri sugirió a Milei reemplazar a Francos por Horacio Marín, presidente de la petrolera YPF

El exmandatario dijo que le mencionó a Milei la posibilidad de reemplazar a Francos por Horacio Marín, actual presidente y director ejecutivo de la petrolera YPF -controlada por el Estado argentino-, que para Macri es una "persona idónea", "con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos".

"El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia", recordó el expresidente.

Macri afirmó que a la "desacertada" decisión de designar a Adorni como jefe de Gabinete "se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del Gobierno".

"Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar", consideró.

Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025

