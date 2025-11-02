La Sagrada Familia marca el récord de la iglesia más alta del mundo

Acaba de superar por escasos metros a la iglesia Ulmer Münster de Alemania

La Sagrada Familia ya ha superado por escasos metros a la iglesia más alta del mundo hasta el momento, la Ulmer Münster (Alemania), tras haber colocado la primera gran pieza de la cruz que coronará la torre de Jesús.

Según la Sagrada Familia, la colocación de esta primera pieza eleva la basílica barcelonesa hasta los 162,91 metros, de manera que supera por poco más de un metro a la iglesia de la localidad alemana de Ulm, cuya aguja alcanza los 161 metros, según consta en la página web oficial del templo germano.

Hasta ahora, la Ulmer Münster estaba considerada como la iglesia más alta del mundo, un récord que pasa ahora a manos de la Sagrada Familia, que aún no está terminada y a la que todavía le quedan metros por crecer.

Si bien la torre de Jesús, la más alta del templo de Antoni Gaudí, ya alcanza los 162,91 metros, cuando se complete la instalación total de la cruz llegará a los 172,5 metros.

Quedará ligeramente por debajo de la montaña barcelonesa de Montjuïc (173 metros), por deseo expreso de Gaudí, quien no quería sobrepasar un elemento de la naturaleza porque lo consideraba una «obra de Dios».

Está previsto que la torre de Jesucristo quede finalizada en cuestión de meses, aunque la inauguración oficial será el próximo junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí.

La pieza colocada esta semana en la torre de Jesús corresponde al brazo inferior de la cruz, con una altura de 7,25 metros y un peso de 24 toneladas.

La colocación de la piedra

Llegó el pasado mes de julio dividida en cuatro paneles, que se situaron en una plataforma de trabajo sobre la nave central, a 54 metros de altura, para llevar a cabo las tareas de ensamblaje, la instalación de los vidrios, las obras interiores y la colocación de la piedra.

Con una geometría de doble giro, el brazo inferior presenta una forma cuadrada en la base que se transforma en octagonal en la parte superior.

El exterior está revestido con cerámica blanca esmaltada y vidrios, materiales que destacan por su luminosidad y resistencia a las condiciones atmosféricas.

Antoni Gaudí comenzó a trabajar en la Sagrada Familia en 1883, cuando tenía 31 años. El proyecto había sido iniciado un año antes por el arquitecto Francisco de Paula del Villar, con un diseño neogótico tradicional. Sin embargo, tras su renuncia, Gaudí asumió la dirección y transformó radicalmente el concepto original, desarrollando una visión arquitectónica única que fusionaba naturaleza, geometría, simbolismo cristiano y técnicas innovadoras.

Aunque Gaudí aceptó el encargo inicialmente por motivos profesionales, con el tiempo su fe católica se profundizó y convirtió la Sagrada Familia en su obra más personal y espiritual.

