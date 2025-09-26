El líder de organización criminal muere durante operativo policial en Río de Janeiro

Edmilson 'Cria' fue abatido en zona clave para el tráfico de drogas. Violencia obligó a cortar una vía principal de la ciudad

Una persona camina frente a barricadas en llamas durante un operativo policial este viernes, en Río de Janeiro (Brasil)

El narcotraficante Edmilson Marques de Oliveira, conocido como Cria y señalado como uno de los jefes del Tercer Comando Puro (TCP), una de las principales organizaciones criminales de Río de Janeiro, murió este viernes 26 de septiembre de 2025, en una operación policial en una favela de esta ciudad brasileña.

El líder del TCP fue la única víctima en un operativo, en el que también fueron detenidos dos supuestos narcotraficantes e incautados un fusil y una pistola, informó la Policía Civil.

En el intenso tiroteo que se produjo durante el operativo también quedó herida, aunque sin gravedad, una empleada del Hospital Federal de Bonsucesso, que recibió el impacto de fragmentos de una bala perdida cuando llegó al centro médico a trabajar.

La operación se produjo en Vila do João, una de las 16 favelas que integran el Complejo de Maré, un conjunto de barriadas pobres considerado como uno de los principales puntos de entrada de droga en Río y que está situado en la confluencia de tres importantes vías expresas y a orillas de la bahía de Guanabara.

Guerra territorial entre bandas

Una investigación de la Comisaría de Homicidios de Río de Janeiro identificó a Cria como uno de los cinco pistoleros responsables por el asesinato a tiros de dos policías el pasado 11 de junio en Vila do João.

De acuerdo con la Policía Civil, la banda liderada por Cria al parecer se estaba preparando para tratar de reconquistar el Morro dos Macacos, una favela que hace dos meses fue invadida por una banda rival, el Comando Vermelho, que expulsó al TCP.

Los policías fueron recibidos a balazos por los pistoleros que estaban en la Vila do João, lo que desencadenó un intenso tiroteo que obligó a las autoridades a interrumpir por cerca de media hora el tránsito de vehículos por la Línea Amarilla, una de las principales vías rápidas de la ciudad y que atraviesa esta favela.

Las autoridades igualmente determinaron el cierre de las puertas de un centro de salud y de dos escuelas públicas en la favela.

Los enfrentamientos entre bandas rivales por el control de las favelas son recurrentes en Río de Janeiro y una de las principales causas de la violencia en esta ciudad brasileña.

