Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Cristina Fernández de Kirchner
Fotografía de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.EFE

Justicia argentina decomisa bienes por $500 millones a Kirchner y otros condenados

Un tribunal federal confiscó propiedades de la expresidenta y sus hijos para "restituir al Estado lo ilícitamente obtenido"

La Justicia argentina ordenó el decomiso de bienes por cerca de 500 millones de dólares contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros condenados en una causa por corrupción, según fuentes judiciales.

RELACIONADAS

Cristina Kirchner cumple desde junio seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación política perpetua tras ser hallada culpable de corrupción en la adjudicación de obras públicas entre 2003 y 2015, período en que gobernó su marido ahora fallecido Néstor Kirchner y luego ella.

Tras la condena, en la que se ordenó el pago del equivalente a unos 500 millones de dólares, un tribunal federal decidió avanzar con el decomiso de más de un centenar de bienes, según el fallo obtenido este , 19 de noviembre de 2025, miércoles por la AFP.

La medida busca "restituir los bienes ilícitamente obtenidos -y sus derivados– al Estado como legítimo propietario, y al mismo tiempo reparar a la sociedad por los daños materiales y simbólicos derivados de la conducta delictiva", indica el texto.

El fallo resuelve, entre otros, la confiscación de una propiedad de Kirchner en Santa Cruz y añade a la lista 19 bienes cedidos a sus hijos Máximo y Florencia.

También ordena la ejecución de 84 bienes del empresario Lázaro Báez, quien ya cumple condena por la llamada causa "Vialidad" sobre el direccionamiento y sobreprecio de obras públicas viales en Santa Cruz durante los gobiernos de los Kirchner.

Reunión genera sanciones

Luiz Inácio Lula da Silva

Hasta 24 años de cárcel para militares y un policía por planear asesinato de Lula

Leer más

El tribunal comunicó la decisión a la Corte Suprema, que deberá definir si alguno de los inmuebles decomisados se destina a uso del Poder Judicial o va a subasta.

RELACIONADAS

Un abogado de Kirchner en esta causa no respondió la solicitud de comentarios por parte de AFP.

El mismo tribunal impuso este miércoles restricciones a las visitas a Kirchner. Podrán durar hasta dos horas, con un máximo de dos veces por semana y hasta tres personas en simultáneo en cada ocasión.

La medida surge tras difundirse una reunión de la exmandataria con nueve economistas que no fue declarada previamente, según el fallo judicial compartido por el periódico local La Nación.

Kirchner afirmó en X que el problema no fue la cantidad de asistentes, sino que la reunión trató un proyecto de desarrollo económico nacional. Publicó fotos de otros encuentros multitudinarios y sostuvo: "No es la foto... es la economía estúpido", en alusión a esa famosa frase acuñada durante la campaña presidencial de Bill Clinton en los años 90 en Estados Unidos.

Kirchner señaló además que el gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei "no deja de destruir empresas y puestos de trabajo".

Causa "Cuadernos"

Entretanto, la expresidenta (2007-2015) y también exvicepresidenta (2019-2023) enfrenta desde el 6 de noviembre un juicio por la llamada causa "Cuadernos", considerado el mayor caso por corrupción de la historia judicial argentina.

glaciares en Argentina

Minería en Argentina: Rechazan plan de Milei para permitirla cerca de glaciares

Leer más

Allí se la acusa de liderar una asociación ilícita y de cobrar millones de dólares en más de 200 sobornos de empresarios a cambio de contratos estatales.

RELACIONADAS

La causa tiene 87 imputados, la mayoría exfuncionarios y empresarios, y las audiencias se realizan por Zoom, porque no hay una sala judicial en Argentina lo suficientemente grande para dar cabida a todos los involucrados y sus abogados, según la prensa local.

Con tobillera electrónica, Kirchner recibe en su apartamento, además de economistas, a políticos aliados, artistas y referentes de derechos humanos. Desde su balcón baila en ocasiones especiales y saluda a sus simpatizantes. Además, publica en X sus críticas a la política de Milei.

"No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar", escribió Kirchner, de 72 años, al iniciarse este nuevo proceso. "Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos, pero no van a detener la organización del peronismo", dijo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de noviembre de 2025

  2. Consulta Popular 2025: En tres provincias aún faltan actas por procesar

  3. Achraf Hakimi y Ghizlane Chebbak, mejor jugador y jugadora africanos de 2025

  4. “Lo más barato será hacer IA en el espacio”: la predicción de Musk para cinco años

  5. ¿El contrato del IESS con CNT-HealthBird es el nuevo caso Progen de la salud?

LO MÁS VISTO

  1. IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?

  2. Aumento en planillas de agua en Quito: Epmaps activa oficinas móviles por denuncias

  3. Cansados de promesas, los jubilados vuelven a marchar

  4. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

  5. Comisión Anticorrupción alerta sobre corrupción en compras públicas y uso de recursos

Te recomendamos