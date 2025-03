¿Por qué protestan los jubilados en Argentina?

Los jubilados argentinos, uno de los grupos más perjudicados por el ajuste económico llevado a cabo por el Gobierno de Javier Milei, protestan cada miércoles frente a la sede del Congreso en reclamo de un incremento de sus pensiones, la cobertura total de su medicación y la continuidad de la moratoria previsional, que finaliza el 23 de marzo de 2025.

Cerca de 7,5 millones de adultos mayores perciben un haber jubilatorio en Argentina, es decir, el 15,7% de la población.

Pensiones insostenibles

El 63,5 % de los jubilados argentinos cobran la jubilación mínima, que en este mes de marzo es de 279.121 pesos (256 dólares), un ingreso que llegó a los 349.121 pesos por el bono de refuerzo que la seguridad social otorga desde septiembre de 2022 por la situación de emergencia económica que vive el país.

En definitiva, cerca de 5,4 millones de retirados cobran menos de 400.000 pesos (357 dólares), muy por debajo de la canasta básica de los jubilados que cuantifica la Defensoría de la Tercera Edad tomando como referencia datos oficiales y que estima en 1.200.523 pesos (1.120 dólares) para abril de este año.

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, advirtió recientemente a EFE que existe una "crisis humanitaria del sector de las personas mayores".

Según el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MatE), cada jubilado perdió desde que Milei asumió la Presidencia argentina más de 2,2 millones de pesos en 14 meses.

Además, más de once billones de pesos dejaron de transferirse a los jubilados, algo menos de lo que el Gobierno gastó en pago de deuda: 14 mil millones de dólares (alrededor de 14 billones de pesos).

Cobertura total la medicación

La gran mayoría de los adultos mayores no pueden afrontar los gastos en salud, cuyo costo se disparó 119 % en 2024.

El Gobierno de Milei puso fin a la política de medicamentos gratuitos para los jubilados.

Desde diciembre de 2024 solo los afiliados al PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral) tienen acceso a una cobertura del 100 % de medicamentos, es decir, los que cuentan con ingresos inferiores a 418.682,56 pesos.

Entre dos y tres millones de jubilados y pensionados quedarían afuera de la cobertura total de medicamentos.

El Gobierno no evalúa un aumento El Gobierno de Javier Milei confirmó este jueves que los jubilados no tendrán un aumento extraordinario en sus pensiones, ni se actualizarán montos por bonificaciones, que fueron reclamados en la movilización del miércoles pasado frente al Congreso. "No hay nada evaluado respecto a un aumento en las jubilaciones o en el bono", dijo el Vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo.



Fin de la moratoria provisional

Los jubilados reclaman la continuidad de la moratoria previsional, que finaliza el próximo domingo, 23 de marzo de 2025, y el Gobierno adelantó que no va a prorrogarla.

Esta medida, que se mantiene hace más de 20 años en Argentina, permite a quienes llegan a la edad mínima requerida sin haber reunido la cantidad de aportes que exige la ley previsional (30 años) acceder a una jubilación de manera inmediata a través de un plan de pagos.

A partir del 23 de marzo de 2025, las personas que cumplan 60 o 65 años, edad jubilatoria de mujeres y varones, respectivamente, ya no podrán acceder a una pensión si no tienen al menos 30 años de contribuciones o cotizaciones.

En cambio, los mayores de 65 años podrán recibir una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) por un monto equivalente al 80% de una jubilación mínima, que se actualiza por la Ley de Movilidad.

Entre 2022 y 2024 se jubilaron, en promedio, unas 425.000 personas por año, cerca de un 70 % lo hicieron con moratorias, un 17 % en el régimen general, un 9 % con una PUAM y el restante 4 % por algún régimen especial. Sin más moratorias, se calcula que casi el 80% recibirá una PUAM.

La movilización de jubilados de este miércoles vuelve a tener el respaldo de sindicatos y movimientos sociales.

