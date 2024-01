Jeffrey Epstein: El presidente de acento español que aparece en los documentos

Documentos del caso de Jeffrey Epstein fueron revelados el miércoles, 3 de enero de 2024, en que detallan testimonios sobre aspectos del tráfico sexual y reuniones extravagantes que el magnate organizaba. Esta exposición era ansiosamente esperada por el público luego de años de especulación sobre qué figuras públicas podían ser cómplices de sus crímenes.

No te quedes sin leer: Jeffrey Epstein: Cobain y Avicii advertían sobre pederastas en la industria

En los documentos desclasificados se mencionan alrededor de 200 nombres, incluyendo a Bill Clinton, Donald Trump, el príncipe Andrés, Michael Jackson, Naomi Campbell, Oprah Winfrey y Stephen Hawking. Es importante considerar que la inclusión de estos nombres en la investigación no es por acusación de delito, ya que la aparición de los nombres es no corresponde únicamente a actividad de tráfico y abuso sexual.

Publican listado de los mejores países del mundo, ¿cuál es el primero? Leer más

Entre las cientos de páginas de la investigación, no existe una lista que pruebe sin duda alguna los nombres que frecuentaban las propiedades de Epstein. Además, algunos nombres que aparecen en los papeles publicados han sido tachados por petición de los involucrados.

En la transcripción del interrogatorio con fecha del 3 de mayo de 2016, a las 09:00, Virginia Lee Giuffre dio una declaración sobre el caso dijo que fue sexualmente traficada por un presidente extranjero. Menciona que conoció a un presidente que tenía un "acento extranjero" y lo describió como "español" y "alto, con cabello oscuro".

Fragmento de la transcripción del testimonio

P: Si te preguntara si fuiste traficada sexualmente por presidentes extranjeros, ¿entenderías lo que significa la pregunta?



R: Sí.



P: ¿Qué significa la pregunta?



R: Si fui prestada sexualmente a un presidente extranjero.



P: Está bien. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta?



R: Sí.



P: Si te fuera a preguntar si has conocido, ¿entenderías la pregunta?



R: Sí.



P: ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta?



R: ¿A cuál es el nombre de la persona?



P: Sí. ¿Quiénes son los presidentes extranjeros que has conocido?



R: Honestamente no recuerdo su nombre en este instante. Soy una persona muy visual.



P: Está bien. ¿Puedes describirlo, entonces?



R: Sí. Era español.



P: Está bien.



R: Alto, con cabello oscuro.



P: Está bien. ¿Algo más?



R: Y tenía un acento extranjero.



P: ¿De qué edad aproximadamente?



R: Diría que alrededor de 40.



P: Está bien. Donde lo conociste?



R: Creo que en Nuevo México.



P: ¿Nuevo México?



R: Posiblemente Nuevo México. Discúlpeme. Es muy difícil recordar muchos lugares y personas diferentes.



P: Está bien. ¿Y este es el único presidente extranjero que has conocido?



R: He conocido a muchas personas poderosas y no me los presentaban por quienes eran, simplemente. Solo revisando las fotografías soy capaz de saber quiénes eran y quiénes son ahora. Por eso es muy difícil distinguir a quién realmente he conocido y cuándo y dónde les conocí.



P: Entonces, a tu conocimiento, ¿solamente has conocido a un presidente extranjero?



R: A mí conocimiento en este momento, sí.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!