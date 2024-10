Israel aumenta su presencia en Líbano y el planeta se calienta 2,7 grados

Australia amplía un parque marino con islas subantárticas a 310.000 kilómetros cuadrados. Boris Johnson dice que la decisión de Starmer de aceptar regalos parece "avaricia". Boric anuncia condonación de deuda universitaria y propone nuevo sistema de financiamiento. Así está el mundo este 8 de octubre de 2024.

BOLIVIA: Humo de los incendios dificulta las operaciones aéreas en el oriente y Amazonía

El humo de los incendios forestales volvió a dificultar este martes, por tercer día consecutivo, las operaciones aéreas en el principal aeropuerto de Bolivia en la región oriental de Santa Cruz y en otras terminales menores en el norte amazónico del país.

Como ocurrió el domingo y el lunes, en esta jornada se suspendieron por algunas horas -desde la madrugada- los despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, el mayor del país situado en Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, "por reducción de visibilidad".

Aviones varados por retrasos de vuelos a causa de los incendios este martes, en el aeropuerto Viru Viru Santa Cruz (Bolivia). EFE

La estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó sobre la reanudación de las operaciones en Viru Viru pasadas las 9:30 locales (13:30 GMT).

Los mismos problemas se registraron en los aeropuertos de Trinidad, Guayaramerín y Rurrenabaque, en la región amazónica de Beni, que al igual que la vecina Pando, han tenido problemas en la navegación aérea al menos desde el sábado a causa del humo.

La ciudad de Santa Cruz registra este martes un índice de la calidad del aire extremadamente malo, ante lo cual la Secretaría Municipal de Medio Ambiente sugirió "evitar cualquier tipo de actividad y/o exposición al aire libre, utilizar barbijo (mascarilla) y permanecer en ambientes cerrados".

La Dirección Departamental de Educación dispuso que las clases en los distritos urbanos de Santa Cruz sean virtuales en esta jornada y este miércoles para evitar que los escolares se expongan al humo.

ISRAEL: Iincrementan presencia militar en Líbano ante un Hizbulá que aún responde



El Ejército israelí anunció este martes haber movilizado una cuarta división en territorio libanés, desplegada en el suroeste del país, en una jornada en la que Hizbulá lanzó, poco después del mediodía, más de 130 cohetes contra el norte de Israel en dos andanadas consecutivas.

La División acorazada 146ª tiene el mandato de realizar "actividades operativas limitadas, localizadas y específicas" en el sur de Líbano, según un comunicado castrense, y se suma a las divisiones 98ª, 36ª y 91ª, que ya operan en las áreas central y oriental del sur del país.

Parte de los equipos de ataque del Ejército de Israel de la División acorazada 146 comenzó ayer a realizar "actividades operativas limitadas. EFE

Según el diario The Times of Israel, el número total de soldados desplegados en Líbano puede ya superar los 15.000, con esas cuatro divisiones, en una operación que Israel sigue denominando de "limitada" pese ha haber ordenado ya la evacuación de más de 130 localidades libanesas.

Yossi Kuperwasser, general de brigada retirado y ex director general del Ministerio de Asuntos Estratégicos, estimó hoy en una conferencia de prensa que, si bien el objetivo inmediato de Israel es destruir armamento e infraestructura de Hizbulá, además de descabezar al grupo, el Ejército ya está trabajando en otros dos propósitos militares.

"El segundo esfuerzo (de esta guerra) consiste en impedir que Hizbulá pueda rearmarse", detalló Kuperwasser, que bajo esa premisa justificó el bombardeo de cruces fronterizos entre Siria y Líbano, así como el control marítimo y aéreo.

El tercer punto consistiría en destruir los túneles (que no llegan a conectar con el territorio israelí) e infraestructura fija en la frontera sur, según Kuperwasser, usada por las fuerzas de élite Radwan para armarse y refugiarse tras perpetrar ataques.

ESTADOS UNIDOS: El planeta se dirige a calentamiento 2,7 grados desde nivel preindustrial

La crisis climática escala sin precedentes: un estudio recogido este martes en la revista BioScience sostiene que 25 de las 35 constantes vitales del planeta están al límite y se dirige a un escenario de aumento de la temperatura global de 2,7 grados, por encima de niveles preindustriales, a finales de siglo.

Se trata de la edición de 2024 del "Informe sobre el estado del clima: Tiempos peligrosos para el planeta Tierra" que dirige anualmente un equipo internacional de científicos liderados por William Ripple y Christopher Wolf, de la Universidad Estatal de Oregón (Estados Unidos), y que han financiado la Fundación CO2 y el abogado Roger Worthington.

Peatones utilizan mascarillas para protegerse de la contaminación en Pekín (China). EFE

Los autores actualizan el estado de los 35 indicadores clave para calcular la salud del planeta y alertan del empeoramiento de 25 de ellos hasta extremos "preocupantes".

Una de las "constantes vitales" que más ha fallado este año ha sido la temperatura media de la superficie terrestre, que estuvo en máximos en 2023 y, según alertan los autores, no tiene visos de mejorar: los tres días más calurosos de la historia han tenido lugar en 2024.

Le sigue, en gravedad, el consumo de combustibles fósiles, que creció un 1,5% en 2023, con un aumento del carbón del 1,6% y del petróleo en un 2,5%.

Aunque el consumo conjunto de las energías eólica y solar creció un 15% a nivel global en 2023 respecto a 2022, los investigadores recuerdan que el uso de las renovables sólo supone una cuarta parte del total de los combustibles fósiles, al tiempo que advierten de que el crecimiento de las energías limpias tiene que ver más con cubrir la nueva demanda energética que con sustituir fósiles.

AUSTRALIA: Amplían parque marino con islas subantárticas a 310.000 kilómetros cuadrados

El Gobierno australiano anunció este martes que cuadruplicó la superficie del parque marino que rodea a las islas Heard y McDonald, en la zona subantártica, a 310.000 kilómetros cuadrados, un área que supera a la que ocupa Italia.

Las islas Heard y McDonald, de 372 kilómetros cuadrados y situados más de 4.000 kilómetros del suroeste australiano, albergan glaciares, humedales, así como a los únicos volcanes activos de Australia.

Pingüinos emperador en la orilla de la Bahia Corintian. El Gobierno australiano anunció este martes que cuadruplicó la superficie del parque marino que rodea a las islas Heard y McDonald. EFE

Estas remotas islas inhabitadas, que fueron declaradas en 1997 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, son un hábitat importante de diversas poblaciones de pingüinos, focas y albatros, entre otras especies únicas del planeta.

"Esta es una parte única y extraordinaria de nuestro planeta. Estamos haciendo todo lo que podemos para protegerla", dijo la ministra australiana del Ambiente, Tanya Plibersek, en un comunicado publicado hoy para anunciar la decisión.

"No es sólo una gran victoria medioambiental para Australia, es una gran victoria medioambiental para el mundo", celebró la ministra.

Australia, tras este anuncio, ha protegido el 52 % de los océanos que forman parte de su territorio, con lo que supera el objetivo del 30 % que el Gobierno firmó como parte de un tratado de las Naciones Unidas sobre la naturaleza en 2022, agregó el comunicado.

REINO UNIDO: Johnson critica decisión de Starmer de aceptar regalos parece "avaricia"

El exprimer ministro británico conservador Boris Johnson consideró este martes que la decisión del actual jefe del Gobierno laborista Keir Starmer de aceptar ropa gratis parece "avaricia" y se preguntó por qué permitió que le pagasen las gafas.

En unas declaraciones a la radio londinense LBC, Johnson cuestionó los regalos recibidos por Starmer por el multimillonario Waheed Alli, que ostenta el título de lord, sobre todo porque cree que el primer ministro debe tener dinero debido a su carrera legal y porque recibe un salario "perfectamente bueno del Gobierno".

El exprimer ministro británico conservador Boris Johnson. EFE

"Quiero que sepas que yo no tengo donantes que paguen mis trajes. O mis gafas" y "¿Por qué tiene (Starmer) a un tío que le paga por sus gafas?, se preguntó Johnson, que hizo declaraciones con motivo de la publicación de sus memorias 'Unleashed' (Desatado) el próximo día 10.

"Eso parece avaricia, ¿verdad? Pero si luego le da al tipo un pase al número 10 (de Downing Street/residencia oficial británica), eso parece corrupto. Y simplemente no lo entiendo. No sé por qué sigue usando esas gafas", agregó.

Johnson se vio forzado a dimitir en 2022 tras la polémica por las fiestas en Downing Street durante la pandemia.

Los medios han publicado que Starmer había recibido de Alli ropa y un par de gafas gratis, así como otros regalos, que el primer ministro había declarado pero que han sido motivo de polémica al salir a la luz que al empresario se le concedió un pase temporal para acceder a Downing Street a pesar de no tener ninguna función oficial.

CHILE: Gabriel Boric anuncia condonación de deuda universitaria

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este lunes su prometido proyecto de ley para condonar parte de la deuda que más de 1,2 millones de universitarios contrajeron en créditos especiales para costear sus estudios, al tiempo que presentó un nuevo sistema de financiamiento público.

"La mayoría de quienes estén escuchando hoy estas palabras conocen a alguien que hoy está endeudado por haber estudiado en la educación superior con el Crédito con Aval del Estado (...) Hoy el CAE es un problema para todo Chile", dijo en cadena nacional Boric.

El mandatario de chileno, Gabriel Boric, durante una intervención por la cadena nacional este lunes en el palacio de La Moneda, en Santiago (Chile) EFE

Creado en 2005 durante el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006), el CAE permitió a miles de jóvenes de escasos recursos acceder a las universidades, pero "con el tiempo se transformó en una carga para los estudiantes y sus familias", agregó el mandatario.

Pese a lo prometido en campaña, la condonación no será universal, sino parcial, y se hará "en base a criterios de justicia y mérito", y se tendrá en cuenta si la persona terminó su carrera o si tiene al día la deuda, explicó Boric.

"Así, apoyaremos a los deudores de menos recursos, reconoceremos a quienes responsablemente han pagado sus cuotas e incentivaremos la regularización de quienes aún adeudan pagos", indicó.

La iniciativa legislativa, que será presentada este martes en el Parlamento -donde el Gobierno no tiene mayoría- sustituye el CAE por el llamado Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), un instrumento con el que los estudiantes beneficiados no desembolsan recursos ni se endeudan, sino que pagan sus carreras con una especie de impuesto progresivo cuando se incorporan al mercado laboral, de no más del 8 % de su salario munsual.

