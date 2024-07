Irán elige entre un moderado y un radical en segunda vuelta de las presidenciales

Irán celebró este 5 de julio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se disputan el reformista Masoud Pezeshkian, quien busca una apertura del país, y el ultraconservador Saeed Jalili, opuesto a Occidente.

Las autoridades informaron del aumento de la participación en esta jornada sin concretar datos, después de que en la primera vuelta de hace una semana se registrase la más baja en la historia de la República Islámica, lo que puso de manifiesto el descontento de buena parte de la población con el sistema político.

El recuento comenzó en las grandes ciudades poco después del cierre de los colegios a las 00:00 horas (20:30 GMT) tras hacerlo horas antes en pequeñas urbes del país, donde estaban llamados a las urnas 61 millones de personas. La Comisión Electoral irá anunciando resultados preliminares hasta que finalice el recuento y anuncie al ganador, algo que se espera que ocurra a media mañana.

Candidatos

Pezeshkian, cirujano cardíaco y exministro de Sanidad de 69 años, y Jalili, exnegociador nuclear de 58 años, pugnan por suceder al presidente Ebrahim Raisí, quien murió en un accidente en mayo, con visiones opuestas del país.

El médico busca un acercamiento a Occidente y ha criticado el uso del velo, mientras que el diplomático apuesta por profundizar los lazos con Rusia y China y ha defendido la obligatoriedad del hiyab. Las encuestas colocan a Pezeshkian ligeramente por delante de Jalili, a quien ya se impuso en la primera vuelta.

En el mausoleo Imamzadeh Saleh del norte de Teherán se mezclan los fieles que rezan con los votantes. Mientras algunos ciudadanos votan, el almuédano llama a la oración y el reciento se llena enseguida de creyentes que entonan los rezos.

El candidato presidencial Said Jalili (c) saluda tras depositar su voto en un colegio electoral. EFE

“En la primera vuelta no voté, pero ahora voy a votar a Pezeshkian. Creo que es un hombre honesto”, explica Jamal, director de una fábrica de muebles de 52 años. “Ha asegurado que informará si alguna organización supragubernamental no le permite aplicar sus políticas”, dice Jamal, cuya principal preocupación es la economía.

El empresario hace referencia a que en Irán el presidente tiene unos poderes limitados y es la segunda figura política después del líder supremo, Ali Jameneí, quien ejerce de jefe de Estado con amplios poderes. Sara, de 49 años, tampoco votó en la primera vuelta y ahora lo hará por el cardiólogo por miedo a las políticas de los ultraconservadores.

La importancia de la participación

Si importa quien vota, también importa quien no lo hace, que hace una semana fue el 60,1 % de los 61 millones de iraníes llamados a las urnas. “No voy a votar, nunca lo he hecho porque no creo en este sistema”, dice Soraya, directora de un complejo deportivo de 63 años.

El récord de abstención de hace una semana supuso un golpe para la República Islámica, que siempre ha dado mucha importancia a la participación como prueba del apoyo popular y de su legitimidad. Jameneí llamó de nuevo a votar cuando depositó su papeleta a primera hora de la mañana, un llamamiento que ha reiterado una y otra vez en las últimas semanas, pero que ha caído en oídos sordos.

