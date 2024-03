India celebrará las mayores elecciones del planeta con 960 millones de electores

La India celebrará el próximo mes de abril las mayores elecciones que el planeta ha visto hasta ahora, con 960 millones de electores convocados para el proceso, que se llevará a cabo en fases a lo largo de varias semanas, informó este 7 de marzo la comisión electoral, que no ha revelado todavía las fechas exactas.

Perú: Negociaciones para acuerdo comercial con la India "toman impulso" Leer más

"Solo para darles una magnitud de lo que hacemos, el tamaño de nuestro padrón electoral es 960 millones de electores, mientras que el número de colegios electorales es de alrededor de 1,1 millones", dijo en un encuentro con la prensa internacional el jefe de la Comisión Electoral de la India, Rajiv Kumar.

(Te invitamos a leer: La India indemniza con dinero a la pareja de españoles atacados el fin de semana )

"Esto es más que los votantes combinados de Estados Unidos, Australia, y Europa, juntos", agregó Kumar sin revelar el inicio de las elecciones que tradicionalmente se celebran en varias etapas.

Cada elección de la India fija un nuevo récord global, al superar su elección anterior. En las generales de 2019, cuando se convocó a 916 millones de votantes, el dato multiplicó por cinco el número de electores con respecto a su primera elección en 1951.

(También: Google elimina una app de matrimonio en la India )

Campesinos reanudan masiva marcha a Nueva Delhi entre fuertes medidas de seguridad Leer más

La premisa "ningún votante se queda atrás", obliga a las autoridades a asegurarse que los ciudadanos no tengan que recorrer largar distancias, o cruzar barreras geográficas tales como ríos, desfiladeros o selvas, para depositar su voto. "Acudiremos al domicilio de todas las personas con discapacidad que tienen problemas para ir" a votar.

Las autoridades electorales emplean botes, helicópteros, caballos, y varios métodos de transporte para alcanzar a cada elector en este país continente que supone múltiples desafíos logísticos y geográficos. "En algunos lugares vamos incluso a lomos de camello", dijo Kumar que remarcó que la variedad de movilización busca garantizar la integridad de los equipos para esta elección que se lleva a cabo totalmente automatizada.

(Te puede interesar: Policía india identifica a todos los implicados en violación de turista española )

Aunque el jefe electoral dijo no poder dar un monto estimado del costo de esta elección, analistas estiman que esta contienda podría doblar el costo por elector registrado hasta ahora. La plataforma de asesoría electoral Right to Vote estimó que las generales de 2019 tuvieron un costo sin precedentes de 7.000 millones de dólares, casi unos 7 dólares por elector.

India: 15 muertos al caer un tractor cargado de peregrinos en un pozo Leer más

Más de 200 partidos electorales podrían participar en esto comicios para elegir a los representantes de la cámara baja, y con ello las fuerzas políticas para la designación del nuevo primer ministro de la india. El nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), del primer ministro indio, Narendra Modi, es el claro favorito para estas elecciones en las que de ganar revalidaría su mandato por tercera vez consecutiva.

¿Quieres leer contenido internacional? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!