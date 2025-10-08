Hamás afirma que "el optimismo" prevalece en las negociaciones con Israel sobre Gaza

Con mediación de Egipto, Catar y el plan de Trump sobre la mesa, prevalece un clima cauteloso para lograr un alto el fuego

Un hombre y niños caminan junto a tiendas de campaña que albergan a personas desplazadas por la guerra, instaladas cerca de la mezquita Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, gravemente dañada.

Hamás afirmó este miércoles 8 de octubre de 2025, que el "optimismo" prevalece en las negociaciones indirectas que mantiene con Israel en Egipto para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza.

Taher al Nunu, uno de los dirigentes del movimiento islamista palestino que participa en las conversaciones, dijo también a AFP que Hamás intercambió con Israel "listas de prisioneros para liberar", en referencia a la propuesta de canjear rehenes retenidos en Gaza por palestinos detenidos por las fuerzas israelíes.

Los diálogos entre ambas partes se celebran en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, dos años después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Se basan en un plan de 20 puntos anunciado en septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, que prevé además un alto el fuego, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza y el desarme de Hamás.

"Los mediadores están haciendo grandes esfuerzos para levantar todos los obstáculos a la aplicación de las diferentes etapas del alto el fuego, y el optimismo prevalece entre todos los participantes", afirmó Al Nunu.

#ÚLTIMAHORA | Trump podría viajar el domingo a Oriente Medio si las negociaciones entre Israel y Hamás para poner en marcha su plan de paz en la Franja de Gaza van bien. pic.twitter.com/fovi9GNbJ0 — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 8, 2025

"Una oportunidad real"

Altos funcionarios estadounidenses, cataríes y turcos se unieron el miércoles a las negociaciones en Sharm el Sheij.

El primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, tenía previsto acudir, según la diplomacia del emirato.

El enviado de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, participan también en los diálogos, según imágenes difundidas por los medios estatales.

El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, dijo que los enviados estadounidenses acudieron a la mesa "con una voluntad firme, un mensaje contundente y un mandato claro del presidente Trump para poner fin a la guerra".

Asimismo, una delegación turca encabezada por el jefe de los servicios de inteligencia, Ibrahim Kalin, se unirá a las negociaciones, según la agencia de noticias turca Anadolu. Turquía mantiene estrechas relaciones con Hamás.

Trump consideró el martes que existe una "oportunidad real" de llegar a un acuerdo.

Catar, Egipto y Estados Unidos actúan como mediadores en la guerra, pero sus esfuerzos no han logrado hasta ahora alcanzar un alto el fuego duradero.

Dos treguas anteriores, en noviembre de 2023 y principios de 2025, permitieron el regreso de rehenes o cadáveres de cautivos a cambio de prisioneros palestinos, antes de romperse.

Hamás respondió positivamente al plan de Trump, pero varios puntos siguen pendientes.

El martes, día del segundo aniversario del ataque de ese movimiento proiraní contra Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió la consecución de todos los objetivos de la guerra en Gaza, citando la liberación de "todos los rehenes" y "la destrucción del poder de Hamás".

El humo se eleva cerca de la Universidad Islámica tras los ataques aéreos israelíes durante una operación militar en la ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2025. EFE

"Garantías"

Presente en Egipto, el negociador jefe de Hamás, Khalil al Hayya, declaró que el movimiento quería "garantías" de Trump y de los mediadores de que la guerra en Gaza "terminará de una vez por todas".

Según una fuente palestina cercana a los negociadores de Hamás, "el martes la parte israelí presentó sus primeras propuestas sobre la retirada de las tropas, así como el mecanismo y el calendario para el intercambio de rehenes y prisioneros".

En su respuesta al plan de Trump, Hamás aceptó liberar a los cautivos, pero exigió el fin de la ofensiva israelí y la retirada total de Israel de Gaza. No mencionó su propio desarme, punto clave de la propuesta.

Netanyahu dijo que apoyaba el plan, pero subrayó que su ejército permanecería en la mayor parte de Gaza y repitió que Hamás debía ser desarmado.

En ese contexto de incertidumbre, el ministro israelí de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, visitó el miércoles la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, provocando el enfado de Hamás y de varios países árabes.

"Solo rezo para que nuestro primer ministro permita una victoria total en Gaza, con el fin de destruir Hamás, con la ayuda de Dios, y traer de vuelta a los rehenes", dijo el político.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 causó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado a partir de datos oficiales. De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen en Gaza, 25 de las cuales han muerto, según el ejército.

En respuesta, Israel lanzó una campaña militar que devastó el territorio palestino, provocó una catástrofe humanitaria y deja, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, más de 67.100 muertos, también en su mayor parte civiles.

La ONU declaró el estado de hambruna en una parte de Gaza e investigadores independientes del organismo afirman que Israel está cometiendo un "genocidio", algo que rechazan las máximas autoridades.

