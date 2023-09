Gustavo Petro desmiente a su hermano y dice no padecer síndrome de Asperger

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desmintió a su hermano Juan Fernando, y dijo que no padece del síndrome de Asperger.

En una entrevista con la cadena Caracol, el hermano del mandatario afirmó que ambos tienen dicha patología desde la adolescencia.

"Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger", publicó el mandatario en su cuenta de X, antes Twitter.

Y siguió: "Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenía 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica".

En el tuit, Petro compartió el video de una joven tratando de explicar el síndrome y refiriéndose a las publicaciones de medios sobre las declaraciones del hermano del mandatario.

Las declaraciones de Juan Fernando Petro surgieron tras una serie de comentarios respecto a la salud del presidente colombiano, quien se ha ausentado de varios eventos oficiales en los cuales había confirmado su presencia.

Días atrás, el primer mandatario indicó que sus problemas de salud "no son nada grave y no es lo mismo siempre". También negó sufrir de depresión.

