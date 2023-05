Guerra en Ucrania: Francisco insta a la paz

El papa Francisco subrayó al presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, la "urgente" necesidad de "gestos humanos" hacia "las víctimas inocentes del conflicto", mientras el mandatario destacó que la guerra es en su país y el plan de paz "debe ser ucraniano".

El papa y Zelenski se reunieron durante 40 minutos en el Vaticano, un esperado encuentro después de que el pontífice revelase que está en marcha una misión de paz en Ucrania, de la que aún no se conocen los detalles, aunque sus posturas, cercanas en el terreno humanitario, se mostraron alejadas de la negociación política.

"Para mí fue un honor encontrarme con Su Santidad, pero él conoce mi posición, la guerra está en Ucrania y el plan debe ser ucraniano. Estamos muy interesados en involucrar al Vaticano en nuestra fórmula de paz", dijo Zelenski en un programa de la televisión pública RAI al que acudió tras el encuentro.

Zelenski también dijo "Con todo el respeto por Su Santidad, no necesitamos mediadores entre Ucrania y el agresor" porque "Rusia bloquearía" cualquier intento, antes de aclarar que no se trata de un veto al Vaticano o a cualquier otro país, sino de que no hay negociación posible con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el que no hablaría incluso si fuera necesario, culminó.