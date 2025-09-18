Gobierno de Milei insulta a la oposición tras una nueva derrota legislativa

Tras rechazo a vetos de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, la pulseada política se definirá en el senado

El Gobierno argentino de Javier Milei se defendió este jueves 18 de septiembre de 2025, tras el rechazo de los diputados de la oposición a los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría, y los trató de "'kukas' (por cucarachas) disfrazados de republicanos".

“En el Partido del Estado tenés a los 'kukas' y a los 'antikukas' que votan igual que los 'kukas' pero disfrazados de republicanos. Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina", escribió este jueves el presidente Milei en su cuenta de X tras el rechazo de los vetos por amplia mayoría.

El término 'kuka' es utilizado en Argentina de modo despectivo para referirse a los partidarios del kirchnerismo, movimiento político parte del peronismo que fue iniciado por los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este jueves que con la votación de la oposición en el Congreso “quedó expuesto, una vez más, el modus operandi de la casta y la obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza”, durante una conferencia de prensa.

El funcionario precisó que para cumplir con la ley de financiamiento universitario el Gobierno debería suspender todos los planes sociales por tres meses, los subsidios energéticos por cuatro meses o aumentar el IVA del 21 % al 44 % por 45 días.

Mientras que para cumplir con la ley de emergencia pediátrica deberían "despedir a 66.550 empleados públicos, suspender el total del subsidio al transporte por un mes o las jubilaciones de privilegio por tres meses. Y la pregunta es si la casta política está dispuesta a votar estas cuestiones”.

"Habría que ver cómo los diputados y senadores le explican a la sociedad que la irresponsabilidad se financia con mayores impuestos a la gente”, señaló y resaltó la "gravedad de ambas leyes para sostener el equilibrio fiscal".

El desempleo en Argentina bajó al 7,6 % en el segundo trimestre del año, con un descenso de 0,3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).https://t.co/zz9XdaqWso — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 18, 2025

Pulseada política llega al Senado

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos de Milei con amplia mayoría: 181 votos a favor de la emergencia pediátrica y 174 para la ley de financiamiento universitario, mientras decenas de miles de personas se volcaron a las calles en Argentina en protesta por los vetos.

Incluso votó en contra del Gobierno parte del bloque del partido de centroderecha del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), Propuesta Republicana (PRO), aliado electoral del oficialismo en algunos distritos.

Desde la oposición justificaron su posición señalando que se trata de áreas sensibles que requieren financiamiento garantizado.

Ambas normas, impulsadas por la oposición, fueron aprobadas por el Parlamento en agosto pasado y vetadas por Milei el pasado 10 de septiembre, bajo el argumento de que su aplicación conspira contra el objetivo de 'déficit cero' de su Administración.

Los vetos deberán ser ahora debatidos en el Senado, donde las leyes, si también consiguen al menos dos tercios de los votos, entrarán en vigencia.

