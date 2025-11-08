Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Víctimas incendio México.
Recuerdo. Los familiares claman por el descanso de fallecidos.EFE

Familias de víctimas de dantesco incendio en México piden justicia

Un apagón habría provocado el siniestro que dejó 24 muertos Y 14 heridos. Conoce los detalles

A una semana del incendio en una tienda de la cadena Waldo’s en el centro de Hermosillo, capital del estado de Sonora, noroeste de México, que ha dejado 24 muertos, familiares de víctimas y sobrevivientes mantienen su exigencia de justicia, en medio del miedo de que ocurra una nueva desgracia pues aseguran que varios inmueble cercanos al lugar del siniestro no cuentan con un plan de mantenimiento en su instalaciones.

RELACIONADAS

Eusebio Arias, tío de la joven Joanna Hernández, de 20 años, estudiante y cajera de la tienda y quien falleció en el incendio, acusó que la falta de mantenimiento al suministro de energía eléctrica generó la explosión.

Familias piden respuesta del Gobierno

Queremos respuestas, tenemos comercios obsoletos, muy viejos que necesitan mantenimiento, los que caminamos las calles de Hermosillo lo sabemos y también en otras ciudades”, expuso..

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz es investido presidente de Bolivia y abre nuevo ciclo en el país

Leer más

El familiar consideró que “es responsabilidad del gobierno, la tienda y el personal a cargo del sistema eléctrico, por la falta de mantenimiento se sobrecalentó y explotó, es responsabilidad de la compañía, también de la CFE (Comisión Federal de Electricidad)”.

Además de las 24 personas fallecidas, otras 14 resultaron heridas, lo que provocó que a media semana cientos de personas marcharan por calles del Centro Histórico de Hermosillo para exigir a las autoridades justicia por las víctimas del siniestro.

En medio del dolor, familiares de las víctimas advirtieron que esta falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas en los inmuebles del Centro Histórico de Hermosillo pueden provocar una nueva tragedia como la de hace una semana.

El sábado 1 de noviembre, alrededor de las 15:00 horas locales y después de varios apagones de energía eléctrica en la colonia (barrio) Centro de Hermosillo, explotó el transformador de energía en la tienda Waldo’s, dejando a 24 personas muertas y 14 heridas.

El comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos en México. El siniestro está siendo investigado por las autoridades, quienes no han encontrado ningún indicio de que haya sido provocado de manera intencional. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Familias de víctimas de dantesco incendio en México piden justicia

  2. Corte de agua en Guayaquil: ¿Qué zonas serán afectadas este 9 de noviembre?

  3. Academia guayaquileña impulsa sistema inteligente para detectar glaucoma temprano

  4. Say Ocean: “Nos sentimos listos para realizar nuestra gira en Sudamérica”

  5. ¿Qué ocurre en el mundo este 8 de noviembre?

LO MÁS VISTO

  1. Aceite de ricino: cómo lograr pestañas más largas y cejas definidas de forma natural

  2. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  3. Nueva camiseta de Ecuador: Precios y puntos de venta dónde comprarla

  4. Chelsea vs. Wolves: Dónde ver EN VIVO el partido de Moisés Caicedo en Premier League

  5. De Sauces a la NASA: La historia de superación del ecuatoriano Pablo Cisneros

Te recomendamos