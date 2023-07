Exparamilitar es nominado por Petro como gestor de la paz

Dudas. La gestión que realizó Uribe, se dice no llegó a buen término.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este domingo 23 de julio que ha decidido nombrar al exjefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso “gestor de paz” para terminar el proceso de paz que considera que no se concluyó con los paramilitares.

“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad de las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados (sic)”, anunció Petro en su cuenta de Twitter.

Por ello, “para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, alegó.

Mancuso reconoció en mayo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hechos que eran de conocimiento como los vínculos entre paramilitares, políticos y empresas, crímenes que se cometieron y también dio datos que no se conocían como la existencia de desaparecidos en Venezuela, donde llevaban los cuerpos de los asesinados para que no los encontraran.

Además, Petro reconoció su labor para dar información sobre los atroces hechos que cometieron las AUC y ahora obra para que el exjefe paramilitar, que se encuentra en una cárcel de Atlanta a la espera de su repatriación a Colombia, pueda interceder para mejorar un proceso de paz que el presidente considera que no se realizó correctamente.