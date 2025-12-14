Elecciones en Chile se iniciaron con normalidad: Boric instó a defender la democracia

Más de 15 millones de electores están llamados a elegir entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Más de 15 millones de electores deberán ejercer su voto de manera obligatoria, por primera vez en la historia de Chile.

Normalidad es la nota más destacada en el arranque de la segunda vuelta presidencial en Chile este domingo 14 de diciembre, donde más de 15 millones de electores están llamados a elegir entre la candidata del centro-izquierda, Jeannette Jara, y el ultraderechista, José Antonio Kast, favorito en los pronósticos.

En un día desapacible y lluvioso de primavera, todas las mesas se constituyeron sin dificultad y la afluencia de personas comenzó lenta desde la primera hora, en un proceso que por primera vez en la historia de Chile es obligatorio para todo el censo electoral.

Uno de los primeros en votar fue el presidente de la República, Gabriel Boric, quien desde su ciudad natal de Punta Arenas, en el extremo sur del país, instó a la población a defender la democracia y alabó la rapidez y fiabilidad de las elecciones en Chile.

"La democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo, con acuerdo. De eso se trata este día de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan. Chile es solo uno", subrayó.

Boric también alabó el sistema electoral chileno, que pretende presentar los resultados entorno a las 19:00 (17:00 de Ecuador), apenas una hora después de que se cierren los colegios electorales.

"En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo. Por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile", subrayó.

Dos horas después de abrirse los colegios, votó Kast, quien se mostró seguro de su victoria y prometió ser el presidente "de todos los chilenos".

Polémico mensaje masivo en apoyo a Kast

La única gran polémica de la mañana fue la generada por un mensaje de texto de apoyo a Kast que llegó a los teléfonos de miles de clientes de la empresa local Lipigas, una de las más grandes del país, hecho que Jara denunció ante las autoridades electorales.

Kast aseguró no tener conocimiento del asunto ni relación alguna con él, mientras que los responsables de la compañía atribuyeron el incidente a piratas informáticos.

Aunque las encuestas apuntan a una amplia victoria de Kast, una de las grandes incógnitas es cuál será el porcentaje de votos en blanco y nulos.

Una de las claves será, asimismo, el destino del cerca de 20 % de los votantes que en la primera vuelta optaron por el populista Franco Parisi, quien ha llamado a sufragar en blanco.

