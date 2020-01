Dos misiles iraníes alcanzaron al avión ucraniano, según el The New York Times

Nuevas imágenes publicadas este martes por el The New York Times determinan que fueron dos los misiles que alcanzaron al avión civil ucraniano derribado el 8 de enero en Teherán.

En imágenes sacadas de una cámara de seguridad y grabadas con un celular, muestran la trayectoria de un objeto brillante, luego una explosión en el cielo pasados unos 20 segundos.

Un segundo objeto luminoso es lanzado diez segundos más tarde del mismo lugar, en la misma dirección, y explota diez segundos después. Un minuto después una bola de fuego se observa brevemente en lo alto de la pantalla.

El New York Times encuadra en el video lo que presenta como los dos misiles y como el Boeing de Ukraine International Airlines, que se estrelló poco después de despegar, con un saldo de 176 muertos.

Esas imágenes están "verificadas", subraya el diario estadounidense. Y explican "porqué el transpondedor [que informa de la localización del avión] del aparato dejó de funcionar segundos antes de ser alcanzado por un segundo misil" y que el avión logró cambiar de trayectoria para regresar al aeropuerto antes de estrellarse.

Según el Times, fueron tomadas por una cámara instalada sobre el techo de un edificio cerca del pueblo de Bid Kaneh, a 6 km de una base militar iraní.

El pueblo está ubicado a unos 30 kilómetros al noroeste del aeropuerto internacional de Teherán.

Detienen a quién grabó el vídeo

La agencia EFE informa que la persona que grabó el vídeo que mostraba el momento en el que un misil derribó el avión ucraniano al sur de Teherán ha sido detenida, según la base Sar-Alá, de la Guardia Revolucionaria.

Este centro militar emitió un comunicado, recogido por medios oficiales como la agencia Mehr en las últimas horas, que explica que tras la publicación de estas imágenes procedió a identificar a su autor.

Esta detención se enmarca, según la base de Sar-Alá, en las investigaciones de "las causas y los factores involucrados en el incidente aéreo", en el que murieron 176 personas.

No queda clara la situación del detenido, cuyo vídeo muestra una especie de fogonazo en el cielo y publicado por el periódico The New York Times, y si este arresto es uno de los varios que anunció la víspera el Poder Judicial iraní.

El nuevo video fue subido a YouTube por un usuario iraní alrededor de las 2 a.m. del martes, según The New York Times .

Las investigaciones están siendo "exhaustivas y algunos individuos han sido detenidos", informó el portavoz del Poder Judicial, Gholamhosein Esmaili, quien no detalló el número de arrestos ni la identidad de esas personas.

Una crisis de confianza

El presidente iraní, Hasan Rohani, llamó este miércoles a la unidad nacional y pidió un cambio importante en la forma de gobernar en su país, admitiendo implícitamente que la catástrofe del avión ucraniano derribado provocó una crisis de confianza en las autoridades.

El derribo del Boeing 737, ocurrido el 8 de enero en Teherán por un disparos de misil iraní, causó 176 muertos.

Las autoridades no reconocieron de inmediato su responsabilidad en la tragedia, lo que provocó manifestaciones de ira contra el ejecutivo y una ola de indignación desde el sábado.

Haciendo alusión a una serie de acontecimientos "trágicos" ocurridos desde principios de enero -desde el asesinato de un importante general por parte de Washington a la catástrofe "inaceptable" del vuelo de Ukrainian Airlines-, Rohani declaró que esto debería conducir a "una gran decisión" dentro del sistema político iraní.

"Y esta decisión importante", añadió, "es la reconciliación nacional".

Las elecciones legislativas, previstas para el 21 de febrero, "deben ser la primera etapa", declaró el presidente, en un discurso ofrecido después de un consejo de ministros y retransmitido, de forma excepcional, en directo por la televisión pública.

"El pueblo quiere diversidad", agregó Rohani refiriéndose a las elecciones, exhortando a las autoridades encargadas de validar las candidaturas a que no descalifiquen a mansalva.

"El pueblo es nuestro amo" y "nosotros somos sus servidores. El servidor debe dirigirse al amo con modestia, precisión y honestidad", afirmó Rohani.

Ejército debe pedir disculpas

"La gente quiere la garantía de que las autoridades la trata con sinceridad, integridad y confianza", recalcó.

Rohani insto a las fuerzas armadas y a su Estado Mayor a explicarle a la gente lo que ocurrió desde el accidente hasta que se anunció la verdad, para que "entiendan que no querían esconder nada", agregó.

Asimismo, Rohani les pidió que pidan disculpas si hubo un "retraso" en la transmisión de la información.

Al cabo de dos días desmintiendo la tesis de que un misil había impactado contra el Boeing, las fuerzas armadas iraníes admitieron el sábado su responsabilidad, aludiendo a un "error humano".

El gobierno asegura que el ejército no le informó de lo sucedido hasta el viernes, un día después de que aconteciera la tragedia.