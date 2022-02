La dieta vegana del alcalde de Nueva York tiene espinas

"Yo tengo una dieta centrada en las plantas. Algunas personas quieren llamarme vegano. Los veganos comen (galletas) Oreo y beben Coca-Cola. Yo no. Yo llevo una dieta centrada en las plantas", contestó Eric Adams a la pregunta: "¿Come usted pescado a menudo?

En su breve respuesta, el alcalde, que publicó un libro en el que defiende una dieta basada en vegetales "para prevenir y revertir la diabetes y otras enfermedades crónicas", criticó a aquellos que le siguen "como policías" para saber qué come y qué no come en los restaurantes que visita, pero no desmintió ni confirmó su supuesta afición por el pescado.

"No voy a caer en esta cuestión sobre qué como", dijo el alcalde, antes de zanjar el tema asegurando que esas palabras no son más que "ruido" para él, que insistió en que su misión es "hacer que los neoyorquinos coman una dieta que gire en torno a las plantas".

La respuesta del alcalde tuvo lugar justo momentos después de que anunciara el lanzamiento de un programa en los hospitales públicos de Nueva York para fomentar una vida saludable conectando a los pacientes con médicos y dietistas en defensa de una alimentación basada en las plantas, el ejercicio y otros hábitos, con el objetivo de combatir enfermedades crónicas como la diabetes.

Adams ha hecho siempre alarde público de su dieta vegetariana, que asegura comenzó en 2016, después de años entregado con devoción a la comida basura, cuando le diagnosticaran una diabetes tipo 2 y comenzara a tener pérdidas de visión.

Siempre que le preguntan, no duda en repetir que tras tres meses de una dieta centrada en las plantas perdió 13 kilos, recuperó su visión y revirtió su diabetes.

En la presentación de su libro se asegura que Adams "muestra a los lectores cómo evitar los alimentos procesados, reducir el consumo de sal, obtener más fibra y sustituir la carne de vaca, el pollo, el cerdo y los lácteos con deliciosas alternativas a base de plantas", aunque no se menciona el pescado.

El libro y su supuesto vegetarianismo fueron puestos de ejemplo por numerosas agrupaciones y personalidades veganas, algunas de las cuales han entrevistado al alcalde, que también presume de montar en bicicleta y de llevar un estilo de vida saludable en todos los aspectos.

Precisamente, el viernes pasado ya anunció que todas las escuelas públicas de la ciudad ofrecerán los viernes un menú libre de alimentos de origen animal. Una iniciativa que se une a la existente de los "lunes sin carne", lanzada por el anterior regidor de la ciudad, Bill de Blasio.

Durante dicho anuncio, Adams hizo hincapié en la importancia del menú escolar en la crisis sanitaria de EE.UU., que desencadena problemas de obesidad, diabetes o asma en la población infantil. Más de 14 millones de niños y adolescentes en el país son obesos, según los últimos datos.

La mayor prevalencia de la obesidad se da en los niños hispanos y negros, que representan más de la mitad, y los más afectados pertenecen a hogares de bajos y medios ingresos, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).