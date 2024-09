El desaire al Rey tensa la relación diplomática entre México y España

Madrid rechaza asistir a toma de posesión. Sheinbaum dice que monarca no respondió a pedido de disculpas por Conquista

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, confirmó que no invitó al Rey de España a su toma de posesión debido a la falta de respuesta a la petición de disculpas por los excesos de la Conquista. En una carta, Sheinbaum criticó que parte de la misiva se filtrara a la prensa sin una respuesta oficial. A pesar de la exclusión de Felipe VI, la mandataria aseguró que México y España mantienen una “sólida relación de amistad”, pero que se beneficiaría de una “perspectiva renovada”. España, por su parte, calificó la decisión como “inaceptable” y no asistirá a la ceremonia.

Y actuaron con mucha prepotencia, nunca contestaron una carta respetuosa y formal, mandaron a sus voceros, incluso sus intelectuales orgánicos. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

A solo una semana de la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, la Casa Real española, preguntada por EL PAIS, no había querido confirmar la asistencia de Felipe VI a la ceremonia de relevo. No era por falta de interés o porque algún compromiso le impida asistir. Ni el equipo de transición de la próxima mandataria mexicana ni la actual Cancillería querían confirmar tampoco que hubieran invitado al jefe del Estado español.

Pero finalmente este miércoles 25 de septiembre de 2024, la presidenta electa lo aclaró todo: el monarca no respondió a la carta del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, para pedir perdón por la conquista. “Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación”, aseguró Sheinbaum en un comunicado. La futura mandataria, quien dijo haber recibido una llamada “hace un par de días” del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para conversar “sobre el particular”, reaccionó así al anuncio de España del martes sobre no enviar a ningún representante a su toma de posesión.

SOLO SÁNCHEZ ESTÁ INVIFADO

Sheinbaum argumentó que sólo invitó a Sánchez porque el monarca no respondió a la carta que López Obrador le envió el 1 de marzo de 2019 para solicitar que, ante la celebración de los 200 años de independencia de México, “exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados” por la conquista.

La próxima gobernante criticó la falta de respuesta, la filtración de la misiva y que únicamente el “Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa”. “Hasta el momento, esa circunstancia no ha sido aclarada ni respondida de forma directa al Gobierno de México”, señaló. Pese a las circunstancias, Sheinbaum reconoció que “México y España comparten una sólida relación de amistad, con importantes vínculos económicos, turísticos y culturales”, al recordar que el país latinoamericano “fue un aliado solidario y un destino generoso para muchos españoles republicanos” en la guerra civil española.

Pero insistió en la legitimidad de la petición de México sobre que España reconozca de manera pública los abusos cometidos contra los pueblos originarios durante la colonización, como ella ya había solicitado en julio pasado.

“Precisamente por todo ello, nuestra relación se beneficiaría con una renovada perspectiva histórica, acorde al desarrollo de nuestros pueblos y en la que el reconocimiento cabal a nuestras identidades sea el eje de una relación respetuosa, sólida y fructífera”, remarcó.

PRESIDENTE ABONA A LA CRISIS

La falta de un representante de España en la investidura de Sheinbaum es un nuevo momento de tensión bilateral desde que López Obrador declarara en febrero de 2022 una “pausa” en las relaciones por los abusos que él denuncia que cometieron las empresas españolas en México, en particular del sector energético.

Por su parte, López Obrador, abonó este miércoles a la polémica. Tras apoyar la decisión de su sucesora, Claudia Sheinbaum, de excluir al rey de España, Felipe VI, y pidió a Madrid dejar “la prepotencia y arrogancia” para ofrecer disculpas por la conquista.

“Estamos hablando de diferencias con la monarquía española a la que se le solicitó, se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país y no hubo respuesta”, señaló López Obrador.

